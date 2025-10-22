Ο Κ. Νικολακόπουλος δίνει στο blog του στο gazzetta το στίγμα του για την χθεσινή σκληρή βραδιά του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός βίωσε λοιπόν χθες το βράδυ στη Βαρκελώνη από πρώτο χέρι πόσο σκληρή διοργάνωση είναι το Τσάμπιονς Λιγκ με το νέο του φορμάτ.

Αν υπάρχει παρηγοριά στον άρρωστο, ο πρωταθλητής Ελλάδας επιβεβαίωσε το πόσο σκληρό είναι το Τσάμπιονς Λιγκ κόντρα σε ολόκληρη πρωταθλήτρια Ισπανίας, την Μπαρτσελόνα-η πρωταθλήτρια Ιταλίας Νάπολι το επιβεβαίωσε παίζοντας με την πρωταθλήτρια Ολλανδίας PSV και δεχόμενη επίσης έξι γκολ. Μάλιστα και η ομάδα του Κόντε έμεινε με 10 παίκτες, αλλά από το 76ο κι όχι από το 56ο, όπως ο Ολυμπιακός, αλλά πρόλαβε κι έφαγε τρία γκολ στο τέλος, με συνέπεια το εις βάρος της 1-3 να μετατραπεί σε εις βάρος της 2-6. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ με 20 λεπτά παραπάνω με παίκτη λιγότερο δέχθηκε τέσσερα γκολ και το εις βάρος της 1-2 μετατράπηκε σε εις βάρος της 1-6.

Το παιχνίδι στη Βαρκελώνη είχε στην πραγματικότητα δύο επιμέρους παιχνίδια.

Το ένα για περίπου 65 λεπτά, ώσπου δηλαδή αποβλήθηκε ο Έσε (57΄) και στα λίγα λεπτά που άντεξε με 10 παίκτες ο Ολυμπιακός. Σε αυτό το παιχνίδι οι «ερυθρόλευκοι» ήταν ανταγωνιστικοί. Συνήθως κατώτεροι από τους γηπεδούχους, αλλά σε κάποια διαστήματα και καλύτεροι. Κι εν πάση περιπτώσει, ανταγωνιστικοί. Για να καταλάβετε, οι τελικές σε εκείνο το σημείο του αγώνα ήταν 6-4, με εντός εστίας 3-2.

Το άλλο παιχνίδι ήταν από το 68΄, όταν έγινε το 3-1 με πέναλτι, έως το τέλος, δηλαδή για 35 λεπτά. Σε αυτό το παιχνίδι οι «ερυθρόλευκοι» ήταν απόντες. Χωρίς άλλα σχόλια, απόντες. Για να καταλάβετε, οι τελικές έγιναν στο φινάλε 15-4, με εντός εστίας 7-2. Δηλαδή, ήταν 9-0 σε αυτό το 35λεπτο.

Μόνο που για να φτάσουμε από το ένα παιχνίδι στο άλλο, κι από τις τελικές 6-4 στις τελικές 9-0, έπρεπε να περάσουμε ένα σκανδαλώδες διαιτητικά δεκάλεπτο από το 57’ έως το 68’ με τους Ελβετούς απεσταλμένους της ΟΥΕΦΑ να αλλοιώνουν στεγνά την εξέλιξη του αγώνα, πρώτα με την αποβολή-φάντασμα του Έσε και μετά με το πέναλτι-φάντασμα του Τζολάκη. Ετσιθελικά δύο διαιτητάκια, ο Σνάϊντερ κι ο Σαν, πήραν από το χεράκι την Μπαρτσελόνα και την έβγαλαν από τη δύσκολη θέση, στην οποία είχε έρθει, με τη μείωση του σκορ από πλευράς Ολυμπιακού στο 53΄, με ένα γκολ που ακόμη κι αυτό μας έβγαλαν την ψυχή για να το μετρήσουν!

Αποφάσεις για φτύσιμο, πάνω απ΄ όλα βέβαια η πρώτη, καθώς το εξόφθαλμο φάουλ πάνω στον Έσε μεταλλάχθηκε από τον τραγικό διαιτητή σε φάουλ εις βάρος του-που ακόμη κι αν δεχθούμε ότι δεν είδε το φάουλ υπέρ του παίκτη του Ολυμπιακού, ακόμη κι αν θεώρησε ότι υπήρχε φάουλ από αυτόν, δεν θα έπρεπε με καμία κυβέρνηση (της ΟΥΕΦΑ…) να βγάλει δεύτερη κίτρινη κάρτα. Μιλάμε για μία αποβολή βγαλμένη από τα χειρότερα διαιτητικά ελβετικά υπόγεια.

Μετά, όντως επήλθε κατάρρευση του Ολυμπιακού, με το απίστευτο να δέχεται τρία γκολ μέσα στο πεντάλεπτο 74’-79’, αλλά και να δέχεται κι άλλες φάσεις πριν και μετά το εφιαλτικό αυτό διάστημα. Κανονικά λες ότι δεν δικαιολογείται τέτοιο πράγμα. Απλά, ας σκεφτούμε λίγο τον ανθρώπινο παράγοντα. Να έχεις νιώσει πώς είναι να σου μπήγουν (ποδοσφαιρικά) ένα μαχαίρι, αφήνοντας σε με παίκτη λιγότερο επί 35 λεπτά παίζοντας μέσα στην Μπαρτσελόνα-και «καπάκι» να σου δίνουν και τη χαριστική βολή σε χρόνο ρεκόρ και με ένα πέναλτι, τελειώνοντας σε, με το εις βάρος σου 3-1.

Δεν είναι εύκολο. Όχι μόνο σωματικά, αφού για να είσαι ανταγωνιστικός απέναντι στην Μπαρτσελόνα και δη μέσα στη Βαρκελώνη, έπρεπε να είσαι στα κόκκινα επί 60 λεπτά. Αλλά και ψυχολογικά. Ειδικά όταν ξέρεις ότι τρεις συμπαίκτες σου, ο Τσικίνιο από το 31΄, ο Ζέλσον από το ημίχρονο κι ο Ορτέγκα από το 52’ έχουν γίνει αναγκαστικές αλλαγές λόγω μυϊκών τραυματισμών και ξέρεις ότι την Κυριακή σε περιμένει ντέρμπι με την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα.

Όπως κι αν έχει, ο Ολυμπιακός πρέπει να σηκώσει κεφάλι και να συνεχίσει. Τόσο στο πρωτάθλημα, σε ένα κρίσιμο βαθμολογικά αλλά και ψυχολογικά, όπως εξελίχθηκε η κατάσταση, ντέρμπι. Όσο και στο Τσάμπιονς Λιγκ, έχοντας μείνει στον ένα πόντο και περιμένοντας στο Καραϊσκάκη μία ομάδα, που, τι ειρωνεία, έβαλε αυτή χθες έξι γκολ.

Άσχετο: Ο Ελβετός διαιτητής είχε φανεί και πριν από τις σκανδαλώδεις αποφάσεις του. Όταν στο 15΄ έκανε πως δεν είδε ένα ξεκάθαρο φάουλ πάνω στον Τσικίνιο κι άφησε την Μπαρτσελόνα να βγει στην αντεπίθεση. Και όταν στο 38’, ακριβώς στη φάση του 2-0, δεν «αρκέστηκε» στο γκολ, αλλά έβγαλε και κάρτα στον Γκαρθία για ψύλλου πήδημα. Ήταν σαφές, δηλαδή από το α΄ ημίχρονο ότι «θα έκανε ό,τι χρειαζόταν».

Η φωτογραφία της ημέρας:

Οι παίκτες που είχαν την πιο θετική παρουσία από τον χθεσινό Ολυμπιακό, ήταν με τα όποια λάθη τους ο Κοστίνια στην άμυνα κι ο Γκαρθία στο κέντρο, και ο Ποντένσε με τις στιγμές του στην επίθεση.

Ο Τζολάκης ήταν όρθιος μέχρι το 3-1, αλλά μετά έφαγε δύο μάλλον εύκολα γκολ. Οι Ρέτσος, Πιρόλα είχαν αρκετές καλές επεμβάσεις, ιδίως ο αρχηγός, αλλά όταν τρως έξι γκολ με όλες τις φάσεις από την καρδιά της άμυνας σου…Ο Ορτέγκα το πάλεψε, όμως στο πρώτο γκολ δεν…Ο Μπρούνο είχε καλές και κακές αντιδράσεις.

Ο Τσικίνιο είχε καλή εικόνα στο 30λεπτο που πρόλαβε κι έπαιξε-έλειψε μετά. Ο Έσε έδινε βοήθειες, ανασταλτικά. Ο Μουζακίτης πολύ λίγα πράγματα. Σχεδόν το ίδιο κι ο Νασιμέντο.

Ο Ελ Κααμπί φάνηκε μόνο στη φάση της κεφαλιάς-γκολ και του πέναλτι. Ο Ζέλσον κακή παρουσία.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍