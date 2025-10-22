Το Story του Μπασινά με το γκολ του κόντρα στην Μπαρτσελόνα!

Ο Άγγελος Μπασινάς δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό το γκολ που είχε πετύχει με πέναλτι κόντρα στην Μπαρτσελόνα τον 2002, μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τους Μπλαουγρκάνα με 6-1.

Ήταν 3 Απριλίου του 2002, όταν ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε στη κατάμεστη Λεωφόρο τη Μπαρτσελόνα για τον πρώτο αγώνα των προημιτελικών του UEFA Champions League.

Οι Πράσινοι ήταν καλύτεροι καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού απέναντι στους Μπλαουγκράνα και με μια εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μπασινά, πήραν την ιστορική νίκη με 1-0. Μια εβδομάδα αργότερα, ωστόσο, ταξίδεψαν στη Βαρκελώνη για τον 2ο αγώνα. Εκεί στο «Καμπ Νου», παρά την τεράστια προσπάθεια των παικτών του Τριφυλλιού, ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα με 3-1, αν και προηγήθηκε με γκολ του Κωνσταντίνου, αποχαιρετώντας έτσι τη διοργάνωση.

Ο Άγγελος Μπασινάς θυμήθηκε εκείνη τη μέρα και ανέβασε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με το γκολ που είχε πετύχει τότε. Μάλιστα, το ανάρτησε λίγο μετά τη βαριά ήττα του Ολυμπιακού με 6-1 από την Μπαρτσελόνα στο «Μονζουίκ», θέλοντας προφανώς να στείλει το δικό του… μήνυμα.