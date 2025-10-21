Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1: Η δεύτερη μεγαλύτερη ήττα στην «ευρωπαϊκή» ιστορία του μετά το 7-0 από τη Γιουβέντους
Η ήττα του Ολυμπιακού από την Μπαρτσελόνα με 6-1, μετά την κατάρρευση λόγω της άδικης αποβολής του Σαντιάγκο Εσε μόλις τρία λεπτά μετά από τη μείωση του σκορ σε 2-1 με πέναλτι του Ελ Καμπί είναι η δεύτερη ευρύτερη στην ιστορία των Ερυθρόλευκων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από το 7-0 από τη Γιουβέντους πριν από 22 χρόνια, με τον Ολεγκ Προτάσοφ στον πάγκο. Προφανώς είναι και η μεγαλύτερη ήττα του Ολυμπιακού επί Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του.
ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΗΤΤΕΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
1. Γιουβέντους – Ολυμπιακός 7-0 10/12/2003 Champions League
2. Mπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 6-1 21/10/2025 Champions League
3. Φράιμπουργκ – Ολυμπιακός 5-0 30/11/2023 Europa League
4. Γκόρνικ – Ολυμπιακός 5-0 1/10/1969 Kύπελλο Κυπελλούχων
5. Ρεάλ – Ολυμπιακός 5-1 22/10/1997 Champions League
6. Ρόζενμποργκ – Ολυμπιακός 5-1 1/10/1997 Champions League
7. Nτινάμο Ζάγκρεμπ – Ολυμπιακός 5-1 28/9/1977 Κύπελλο UEFA
8. Aντερλεχτ – Ολυμπιακός 5-1 23/10/1974 Κύπελλο Πρωταθλητριών
* Ακολουθούν αρκετές ήττες του Ολυμπιακού με 4-0: από τη Μακάμπι Χάιφα, Μπάγερν, Ατλέτικο Μαδρίτης, Νιουκάστλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αγιαξ, Αμβούργο, Τότεναμ, Ντανφέρμλιν.
