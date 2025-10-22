Αρκετά ερωτηματικά υπήρξαν γύρω από την απόφαση του διαιτητή να μην μετρήσει το γκολ του Αγιούμπ Ελ Καμπί μετά από το τσεκ στον VAR και να καταλογίσει πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα.

Οι αποφάσεις του Ελβετού διαιτητή, Ουρς Σνάιντερ έπαιξε βασικό ρόλο στην έκβαση του αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Μπαρτσελόνα, με τους Πειραιώτες να έχουν σοβαρά παράπονα μετά το τέλος του ματς όπου ηττήθηκαν με το βαρύ 6-1 για την 3η αγωνιστική του Champions League.

Ωστόσο, πέρα από την τραγική περίπτωση με την αποβολή του Έσε στο 57ο λεπτό και το αμφισβητούμενο πέναλτι στον Ράσφορντ, αρκετά ερωτηματικά δημιουργήθηκαν γύρω από την περίπτωση στο γκολ των «ερυθρολεύκων» στο 53ο λεπτό.

Συγκεκριμένα, μετά από σέντρα του Ποντένσε, ο Ελ Καμπί σκόραρε με κεφαλιά μειώνοντας σε 2-1, ωστόσο ο διαιτητής κλήθηκε από τον VAR να πάει να δει τη φάση στο μόνιτορ. Μετά από το τσεκ, αποφάσισε να ακυρώσει το τέρμα και να δείξει την άσπρη βούλα υπέρ των «ερυθρολεύκων» για χέρι του Γκαρθία πριν πάρει την μπάλα ο Ποντένσε.

Ο λόγος; Επειδή ο Πορτογάλος εξτρέμ ήταν σε θέση οφσάιντ όταν πήρε το ριμπάουντ από τη μονομαχία του Γκαρθία με τον Ελ Καμπί. Έτσι η φάση από τη σέντρα και μετά, ήταν ως μη γινόμενη, με αποτέλεσμα ο διαιτητής να πάει πίσω τη φάση, πριν πάει η μπάλα στον Ποντένσε, όπου εντόπισε την παράβαση του στόπερ της Μπαρτσελόνα.

Έτσι, υπέδειξε την άσπρη βούλα και ο Ελ Καμπί το μετέτρεψε σε γκολ.