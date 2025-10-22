Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με το Ρεάλ - Γιουβέντους για το Champions League και τις «μάχες» των ελληνικών ομάδων στο μπάσκετ να ξεχωρίζουν.

Συνέχεια σήμερα (22/10) στην «πλούσια» δράση του τηλεοπτικού προγράμματος, με τη League Phase του Champions League σε πρώτο... πλάνο, και την αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με την Γιουβέντους να ξεχωρίζει (22:00, Cosmote Sport 2/MEGA).

Το μεσημέρι υπάρχει το γνωστό ραντεβού με τους Galacticos του Gazzetta, όπου Έλενα Παπαδοπούλου, Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης θα σχολιάσουν την «βαριά» ήττα του Ολυμπιακού από την Μπαρτσελόνα, ενώ μαζί με τους Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο από τη Θεσσαλονίκη, θα μεταφέρουν το ρεπορτάζ ενόψει της ευρωπαϊκής Πέμπτης σε Europa και Conference League.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα παιχνίδια του Champions League, η Σπόρτινγκ των Βαγιαννίδη - Ιωαννίδη υποδέχεται τη Μαρσέιγ (22:00, Cosmote Sport 5), ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται και η μάχη της Λίβερπουλ στην έδρα της Άιντραχτ Φρανκφούρτης (22:00, Cosmote Sport 3) καθώς και η επίσκεψη της Μπριζ του Τζόλη στο Μόναχο με την Μπάγερν (22:00, Cosmote Sport 7).

Στο μπάσκετ, το Περιστέρι υποδέχεται την Τορπέντο Κουτάισι στις 19:30 για το FIBA Europe Cup, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ2, ενώ την ίδια ώρα ο Προμηθέας δοκιμάζεται στην έδρα της Ρίτας Βίλνιους για το BCL. Μισή ώρα μετά (20:00) και ο Πανιώνιος έχει εκτός έδρας αποστολή απέναντι στην Μπουντουτσνόστ (Novasports Prime), στο πλαίσιο του EuroCup.

Η δράση στη Euroleague επιστρέφει, με την αναμέτρηση της Μακάμπι Τελ Αβίβ απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης, στις 21:05, ζωντανά από το Novasports 4.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας