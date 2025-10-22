Ο Ολυμπιακός είχε παίκτες που τραυματίστηκαν στον αγώνα με τη Μπαρτσελόνα με την πρώτη χρονικά αλλαγή του να είναι αυτή του Τσικίνιο.

Ο Ολυμπιακός είχε 3 αναγκαστικές αλλαγές στο παιχνίδι με τη Μπαρτσελόνα ενώ είδε και τον Ρέτσο να χτυπά αλλά να συνεχίζει. Συγκεκριμένα αρχικά ο Τσικίνιο αντικαταστάθηκε στο 31' πιάνοντας τον οπίσθιο μηριαίο του και δείχνοντας προβληματισμό για την κατάστασή του λίγες ημέρες πριν το Ολυμπιακός - ΑΕΚ. Αλλαγές λόγω τραυματισμών έγιναν και οι Ορτέγα και Ζέλσον με τον κόουτς Μεντιλίμπαρ να τονίζει πως ελπίζει να είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα της Κυριακής. Περισσότερα θα φανούν από σήμερα Τετάρτη και μετά.