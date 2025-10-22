Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Αναμονή για τον Τσικίνιο και τους Ορτέγα και Ζέλσον ενόψει ΑΕΚ
Ο Ολυμπιακός είχε 3 αναγκαστικές αλλαγές στο παιχνίδι με τη Μπαρτσελόνα ενώ είδε και τον Ρέτσο να χτυπά αλλά να συνεχίζει. Συγκεκριμένα αρχικά ο Τσικίνιο αντικαταστάθηκε στο 31' πιάνοντας τον οπίσθιο μηριαίο του και δείχνοντας προβληματισμό για την κατάστασή του λίγες ημέρες πριν το Ολυμπιακός - ΑΕΚ. Αλλαγές λόγω τραυματισμών έγιναν και οι Ορτέγα και Ζέλσον με τον κόουτς Μεντιλίμπαρ να τονίζει πως ελπίζει να είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα της Κυριακής. Περισσότερα θα φανούν από σήμερα Τετάρτη και μετά.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.