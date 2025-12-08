Έσε: «Να πάμε για τη νίκη χωρίς να σκεφτόμαστε κάποια δικαιολογία»

Ο Σαντιάγο Έσε εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στη συνέντευξη Τύπου και μίλησε για τον αγώνα κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι αλλά και τις συνθήκες του ματς. ΑΠΟΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΑΝΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα του Καζακστάν για την 6η αγωνιστική του League Phase του Champions League και ο Σαντιάγο Έσε αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, αναλύοντας τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει ο ελληνικός σύλλογος αλλά και τις ιδιαιτερότητες του γηπέδου.

Αναλυτικά:

Για τον Ελ Καμπί: «Μας έχει βοηθήσει πολύ ο Αγιούμπ αλλά όλοι οι επιθετικοί είναι συγκεντρωμένοι. Όλοι θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε»

Για τον τάπητα και το γήπεδο: «Οι συνθήκες είναι ιδιαίτερες αλλά είναι και για τις δύο ομάδες. Και οι δύο ομάδες θα παίξουμε σε αυτόν τον καιρό και σε αυτό το γήπεδο. Το γήπεδο είναι κλειστό, το κλίμα δεν μπορεί να μας επηρεάσει. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να κάνουμε πράξη αυτά που θα μας πει ο προπονητής και να μην σκεφτόμαστε καμία δικαιολογία πέρα από αυτό»

Για τις εμφανίσεις του Ολυμπιακού μέχρι τώρα: «Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι, όπως όλα. Είναι ευκαιρία να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αξίζαμε να πάρουμε μία νίκη μέχρι τώρα και αύριο πρέπει να πάρουμε τη νίκη που αξίζαμε έως τώρα. Αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία»

Για τη σημασία του αγώνα: «Γνωρίζουμε ότι είναι σημαντικό παιχνίδι και πρέπει να κερδίζουμε αλλά προετοιμάζομαι με τον ίδιο τρόπο όλα τα παιχνίδια. Αν σκεφτόμαστε την αναγκαιότητα της νίκης και γεμίσουμε πίεση ίσως είναι εναντίον μας. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τη δουλειά και να πάρουμε τη νίκη χωρίς να σκεφτόμαστε κάτι ιδιαίτερο».