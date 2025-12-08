Μεντιλίμπαρ: «Θα δούμε στη τελευταία προπόνηση την κατάσταση του Ποντένσε, δεν θέλω να βάλω καμία έξτρα πίεση»

Για τις καιρικές συνθήκες αλλά και τη πίστη στο πλάνο του μίλησε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της μάχης του Ολυμπιακού με την Καϊράτ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΑΝΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν ξεκάθαρος στη συνέντευξη Τύπου για τον τρόπο που θα προσεγγίσει την αναμέτρηση κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να φορτώσει με έξτρα πίεση τους παίκτες του Ολυμπιακού.

Παράλληλα στάθηκε στην κατάσταση του Ντανιέλ Ποντένσε, επανέλαβε ότι δεν θα αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας και χτύπησε... καμπανάκια για τις αντεπιθέσεις των Καζάκων στην πλάτη της άμυνας.

Αναλυτικά:

Για τον Ποντένσε και το ματς: «Ο Ποντένσε προπονείται με την ομάδα εδώ και μία εβδομάδα απλά υπήρχαν κάποια προβλήματα στη φυσική κατάσταση για να επανέλθει, δεν ξέρουμε ακόμα σε τι κατάσταση είναι και αν είναι στο 100%, ελπίζουμε να είναι καλά. Θα φανεί στη σημερινή προπόνηση σε τι κατάσταση είναι και θα κρίνουμε. Δεν έχει κάποια ιδιαιτερότητα, πάμε σε κάθε ματς για τη νίκη, να δείξουμε τον καλό μας εαυτό και να μην σκεφτόμαστε καμία πίεση ή άγχος. Σε κάθε παιχνίδι θέλουμε να νικάμε»

Για το αν το βλέπει σαν τελικό: «Δεν θέλω να μεταδώσω κάτι τέτοιο στην ομάδα αλλά ούτε σε εμένα να το δούμε ως τελικό. Ίσως να μην ήταν ιδανικά τα αποτελέσματα αλλά ξέραμε τι είναι αυτή η διοργάνωση. Να συγκεντρωθούμε ότι ένα ακόμα παιχνίδι και να μην μπει καμία έξτρα πίεση. Δεν θα βοηθήσει σε τίποτα»



Για το αν έχει αναλύσει την Αλμάτι: «Δεν είχαμε πολύ χρόνο για να κάνουμε την ανάλυση που πρέπει για αυτό το παιχνίδι. Θα είναι ιδιαίτερο και για τις δύο ομάδες. Η Αλμάτι δεν θα παίξει στην έδρα της και θα είναι παράξενο και για τις δύο ομάδες. Δεν είναι πλεονέκτημα για καμία από τις δύο η έδρα. Στη θεωρία, παίζει άμεσο ποδόσφαιρο, θέλει να πιέζει ψηλά, να παίζει με μπαλιές στην πλάτη της άμυνας. Θα επηρεαστούν και οι δύο ομάδες».

Η ερώτηση του Gazzetta περί του ζευγαριού Μουζακίτη-Έσε στη μεσαία γραμμή και για τους οπαδούς που θα βρεθούν στις εξέδρες της Astana Arena: «Είναι ένα δύσκολο και μακρινό ταξίδι σε έναν κρύο προορισμό. Ευχαριστούμε τον κόσμο που έρχεται μέχρι εδώ και ελπίζουμε να ανταποδώσουμε με τη νίκη. Δεν χρειάζεται να αναφερόμαστε σε ονόματα. Η ομάδα είναι πολύ καλά γιατί η ομάδα είναι στην κορυφή του πρωταθλήματος. Ως ομάδα πρέπει να παίζουμε και να μην στεκόμαστε σε δύο παίκτες. Θέλουμε το σύνολο να παίζει καλά και όχι μεμονωμένα ένας ή δύο παίκτες. Να μην στεκόμαστε σε ονόματα».

Για τον ρυθμό και αν είναι στη καλύτερη φάση μέχρι στιγμής φέτος: «Δεν μπορούμε να βασιστούμε σε μία εμφάνιση. Ήταν καλό παιχνίδι αλλά θα χρειαστεί μία σειρά τέτοιων αγώνων. Δεν είχαμε πολλά κακά παιχνίδια φέτος μέχρι τώρα. Στα παιχνίδια του Champions League στο μεγαλύτερος μέρος ήμασταν καλοί. Θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας όπως θα κάνει και η Αλμάτι. Θα προσπαθήσουμε να κυριαρχήσουμε και να είμαστε οι καλύτεροι στο γήπεδο».

Παίκτες που θέλουν προσοχή: «Στέκεσαι κυρίως σε μονάδες όταν δεν μελετάς τον αντίπαλος. Ξέρουμε ότι είναι μία ομάδα που από τη μεσαία γραμμή μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο και ο επιθετικός της Καϊράτ είναι πολύ καλός παίκτης αλλά είναι τιμωρημένος».

Τι πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός: «Η πλάτη της άμυνας μας. Είμαστε μία ομάδα που παίζει ψηλά και όλοι οι αντίπαλοι αυτό παλεύουν. Αυτό είναι το στυλ και πρέπει η άμυνά μας να είναι σε εγρήγορση για κάθε μπαλιά»