Ρέτσος: «Η αποβολή μας επηρέασε ψυχικά, σε λίγο καιρό θα θυμόμαστε μόνο το 6-1»

Οι δηλώσεις του αρχηγού του Ολυμπιακού, Παναγιώτη Ρέτσου, στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη βαριά ήττα από την Μπαρτσελόνα.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Μπαρτσελόνα στο «Μονζουίκ» με το βαρύ 6-1, με τους Πειραιώτες να έχουν σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία του Ελβετού Σνάιντερ, κυρίως για την κόκκινη του Έσε και του το πέναλτι του Τζολάκη. Ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων, Παναγιώτης Ρέτσος, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και στάθηκε στην αποβολή που επηρέασε την ομάδα.

Οι δηλώσεις του Ρέτσου

«Η απόφαση της αποβολής μας επηρέασε ψυχικά και χάσαμε τη συγκέντρωσή μας. Ήταν μεγάλο μειονέκτημα το να παίζουμε με δέκα παίκτες, αλλά ήταν ανεπίτρεπτο να χάσουμε τη συγκέντρωσή μας με αυτόν τον τρόπο και να δεχθούμε τέσσερα γκολ. Αυτά είναι εμπειρίες, κρίμα που δεν μπορέσαμε να πάρουμε τη νίκη.

Είχαμε μια πολύ καλή εμφάνιση όσο παίζαμε με 11, ήμασταν ανταγωνιστικοί απέναντι σε μια τεράστια ομάδα.

Θαυμάζω το γεγονός ότι ως ομάδα δεν κοιτάζουμε κανέναν μειονεκτικά, παίζουμε με όλες τις ομάδες στα ίσα, να δείξουμε δηλαδή την ποιότητά μας και όσα μπορούμε να κάνουμε. Ελπίζω να το βλέπει και ο κόσμος, εμείς το καταλαβαίνουμε. Δεν μπορέσαμε να χαρίσουμε μια ωραία στιγμή στους οπαδούς μας που ήταν εδώ, αλλά συνεχίζουμε».

Για την παρουσία του κόσμου του Ολυμπιακού: «Μας στεναχωρεί που δεν τους δώσαμε κάτι. Και με την Άρσεναλ και σήμερα ήταν εδώ και φώναζαν 90 λεπτά. Στο τέλος της ημέρας μένει το 6-1 και τίποτα άλλο. Δεν μας ικανοποιεί το αποτέλεσμα ούτε βαθμολογικά, πρέπει να κάνουμε μια νίκη για να προκριθούμε. Θέλουμε να πάμε στον επόμενο γύρο».

Για το αν αισιοδοξεί για τη συνέχεια: «Σίγουρα υπάρχουν πολλά καλά παραδείγματα και κρατάμε αρκετά καλά από τα παιχνίδια. Δεν κρατάμε ότι δεχθήκαμε οκτώ γκολ, παίζαμε με δέκα παίκτες στα τέσσερα γκολ, είναι όμως έξι γκολ που δεχθήκαμε σήμερα, δεν μας ικανοποιεί, δεν το έχουμε συνηθίσει.

Κρατάμε αρκετά θετικά, έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ευχαριστούμε τον σύλλογο που μας στηρίζει και θέλουμε να ανταποδώσουμε στον κόσμο μας και σε εμάς. Αξίζουμε μια νίκη με τις εμφανίσεις που έχουμε κάνει».

Για το αν έχει δει τη φάση του Έσε: «Δεν την έχω δει, μου είπαν ότι δεν υπάρχει κόκκινη. Λόγια του αέρα είναι αυτά, σε λίγο καιρό θα θυμόμαστε μόνο το 6-1».