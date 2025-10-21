Έσε στον ρέφερι Σνάιντερ για την αποβολή του: «Τι είναι αυτό που δίνεις; Μας γ@@@ς το παιχνίδι»!

Ο Αργεντίνος είχε δικαιολογημένα παράπονα από τον διαιτητή Ουρς Σνάιντερ που τον απέβαλλε στο 57ο λεπτό δείχνοντάς του 2η κίτρινη.

Ο Σαντιάγκο Εσε δέχθηκε 2η κίτρινη και αποβλήθηκε στο 57' στο περιθώριο του Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός. Ο Αργεντίνος λίγο πριν αποχωρήσει από το γήπεδο είπε στον Ελβετό Σνάιντερ: «Τι είναι αυτό που δίνεις; Μας γ@@@ς το παιχνίδι»!

