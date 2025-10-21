Βαθμολογία UEFA: Η βαριά ήττα του Ολυμπιακού δεν άλλαξε τα δεδομένα

Σταθερή παρέμεινε η κατάσταση στην ειδική βαθμολογία της UEFA, μετά τη βαριά ήττα του Ολυμπιακού από την Μπαρτσελόνα.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με το βαρύ 6-1 στην Καταλονία από την Μπαρτσελόνα, μην καταφέρνοντας να δώσει κάποιους έξτρα βαθμούς στην Ελλάδα στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Η Ελλάδα παραμένει σταθερά στην 11η θέση της κατάταξης, με 38.313 βαθμούς.

Από τις χώρες που βρίσκονται κοντά στην Ελλάδα, η μοναδική άλλη που είχε εκπρόσωπο να αγωνίζεται στην βραδιά του Champions League, ήταν η Δανία που είδε την Κοπεγχάγη να ηττάται στην έδρα της από την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Βεβαίως, η χώρα μας έχει ακόμα να περιμένει τους υπόλοιπους τρεις εκπροσώπους της που αγωνίζονται το βράδυ της Πέμπτης. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ στο Europa League, κόντρα σε Φέγενορντ και Λιλ αντίστοιχα και ΑΕΚ στο Conference League απέναντι στην Αμπερντίν.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:

10. Τσεχία 41.500 ( 4/5)

11. Ελλάδα 38.312 (4/5)

12. Νορβηγία 37.988 (2/5)

13. Πολωνία 37.375 (4/4)

14. Δανία 36.481 (2/4)

15. Αυστρία 32.250 (3/5)

