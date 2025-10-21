Μεντιλίμπαρ: «Όλα άλλαξαν από δυο ακατανόητες αποφάσεις, δεν είχαμε ελπίδα μετά την αποβολή»

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη βαριά ήττα του Ολυμπιακού στην έδρα της Μπαρτσελόνα.

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την πιο βαριά ήττα του επί ημερών του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, καθώς έχασε στην έδρα της Μπαρτσελόνα με 6-1. Μετά το ματς του «Μονζουίκ» ο Βάσκος τεχνικός μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και εξέφρασε τα σοβαρά του παράπονα για τη διαιτησία, κάνοντας ειδική αναφορά στην αποβολή του Έσε και το πέναλτι του Τζολάκη.

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

«Υπήρχε μια στιγμή όπου μπήκαμε στο ματς, όταν βάλαμε το γκολ. Όλα άλλαξαν από δυο ανεξήγητες αποφάσεις. Την αποβολή και το πέναλτι. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Εκεί άλλαξαν όλα. Δυστυχώς σε λίγες μέρες κανείς δεν θα θυμάται τι έγινε στο ματς αλλά το αποτέλεσμα.

Ξεκινήσαμε δεχόμενοι δυο γκολ από δικά μας λάθη. Δώσαμε χώρο στον αντίπαλο και τους διευκολύναμε. Ξέρουν να τιμωρούν αυτούς τους χώρους. Μπήκαμε καλά στο δεύτερο μέρος, ισορροπήσαμε και είχαμε ενέργεια. Μετά την αποβολή όλα τελείωσαν για μας. Δεν υπήρχε ελπίδα.

Δεν έχει σημασία το ντέρμπι. Έχουμε σίγουρα δυο τραυματίες, μπορεί και τρεις. Θα δούμε την κατάσταση τους στο Ρέντη».