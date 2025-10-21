Ολυμπιακός: Πότε είναι το επόμενο παιχνίδι του στη League Phase του Champions League
Ο Ολυμπιακός γνώρισε βαριά ήττα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Καταλονίας, καθώς έχασε με 6-1 από την Μπαρτσελόνα, με το σκορ να παίρνει διαστάσεις μετά την αποβολή του Σαντιάγκο Έσε, για την οποία διαμαρτυρήθηκαν έντονα οι Ερυθρόλευκοι.
Για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν την Αϊντχόφεν στο Φάληρο, την Τρίτη 4 Νοεμβρίου. Ο αγώνας στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» θα κάνει σέντρα στις 22:00.
Θυμίζουμε πως μετά από τρεις αγωνιστικές η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ένα βαθμό, τον οποίο πήρε στη «λευκή» ισοπαλία (0-0) με την Πάφο στο Φάληρο.
Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League
- Ολυμπιακός – Πάφος 0-0
- Άρσεναλ – Ολυμπιακός 2-0
- Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 6-1
- Τρίτη 4 Νοεμβρίου, Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 22:00
- Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, Ολυμπιακός – Ρεάλ 22:00
- Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός 17:30
- Τρίτη 20 Ιανουαρίου,Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 22:00
- Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, Άγιαξ – Ολυμπιακός 22:00
