Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Στον «Μονζουίκ» ο Βαγγέλης Μαρινάκης
Στο πλευρό του Ολυμπιακού βρέθηκε για ακόμα ένα μεγάλο ματς ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο ισχυρός άνδρας της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ ταξίδεψε στη Βαρκελώνη, ώστε να δει από κοντά τις προσπάθειες των παικτών του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη σπουδαία «μάχη» με την Μπαρτσελόνα.
Ο διοικητικός ηγέτης των Πειραιωτών έδωσε το παρών στο «Μονζουίκ», όπου είχε τετ α τετ με ανθρώπους των Μπλαουγκράνα, όπως του βοηθού του Χάνσι Φλικ και άλλοτε διεθνή Ισπανό χαφ, Τιάγκο Αλκάνταρα.
