Σύμφωνα με τη Mundo Deportivo αρκετοί είναι οι «μνηστήρες» από τη Σαουδική Αραβία, που θα προσπαθήσουν να αποσπάσουν την υπογραφή του Ραφίνια.

Οι Σαουδάραβες «γλυκοκοιτάζουν» τον Ραφίνια! Η Mundo Deportivo κάνει λόγο για έντονο ενδιαφέρον αρκετών ομάδων, που είναι διατεθειμένες να προσφέρουν «πακτωλό χρημάτων», προκειμένου να πείσουν τον Βραζιλιάνο να φύγει από τη Μπαρτσελόνα.

Ο 29χρονος παίκτης είναι ένας εκ των κορυφαίων για την ομάδα του Φλικ, διανύει μια εξαιρετική χρονιά με 19 γκολ και 8 ασίστ σε 31 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και από πέρυσι έχει μπει στο... μάτι ομάδων της Σαουδικής Αραβίας.

Συγκεκριμένα η Αλ Νασρ προσπάθησε να τον κάνει «δικό» της με μια προσφορά που άγγιζε τα 90 εκατ. ευρώ αλλά το deal δεν προχώρησε τότε για την ομάδα του Ζόρζε Ζέσους.

Οι Ισπανοί επιμένουν και στο ρεπορτάζ τους αναφέρουν πως μετά το πέρας του Μουντιάλ 2026, οι κορυφαίοι σύλλογοι της Saudi Pro League θα κάνουν κίνηση για να τον εντάξουν στο δυναμικό τους, ειδικότερα αν χάσουν κάποιους παίκτες, σε περίπτωση που μετακινηθούν για άλλη ομάδα της λίγκας ή για άλλο πρωτάθλημα.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια επίσημη προσφορά, ωστόσο ο διεθνής με τη Σελεσάο είναι σταθερά στο... ραντάρ των Σαουδαράβων.