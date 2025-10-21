Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Ανησυχία για Τσικίνιο ενόψει ΑΕΚ, έγινε αναγκαστική αλλαγή
Πρόβλημα στον Ολυμπιακό με Τσικίνιο! Με τη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα στο «Μοντζουίκ» ο Πορτογάλος χαφ έπεσε μόνος του στο έδαφος, έχοντας ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο και έγινε αναγκαστική αλλαγή, καθώς ο Νασιμέντο πέρασε στη θεση του στον άξονα.
Πλέον η κατάσταση του θα φανεί από τις εξετάσεις που θα κένει και μένει να φανεί αν τίθεται θέμα να χάσει το ερχόμενο ντέρμπι με την ΑΕΚ στο Φάληρο (26/10, 21:00), για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.