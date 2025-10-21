Ο Τσικίνιο έγινε αναγκαστική αλλαγή στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα, έχοντας ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο, λίγες μέρες πριν το ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Πρόβλημα στον Ολυμπιακό με Τσικίνιο! Με τη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα στο «Μοντζουίκ» ο Πορτογάλος χαφ έπεσε μόνος του στο έδαφος, έχοντας ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο και έγινε αναγκαστική αλλαγή, καθώς ο Νασιμέντο πέρασε στη θεση του στον άξονα.

Πλέον η κατάσταση του θα φανεί από τις εξετάσεις που θα κένει και μένει να φανεί αν τίθεται θέμα να χάσει το ερχόμενο ντέρμπι με την ΑΕΚ στο Φάληρο (26/10, 21:00), για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League.