Έγιναν επίσημα γνωστές οι αποφάσεις του κόουτς Μεντιλίμπαρ για το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός, χωρίς να υπάρχουν εκπλήξεις σε επίπεδο προσώπων.

Βασικοί ξεκινούν τόσο ο Γκαρθία όσο και ο Ζέλσον και πρακτικά εκπλήξεις δεν υφίστανται από πλευράς Μεντιλίμπαρ. Η διάταξη του Ολυμπιακού για τον αγώνα του Μονζουίκ με τη Μπαρτσελόνα έχει ως εξής: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια, κέντρο με Ντάνι Γκαρθία και Έσε και τριάδα πίσω από τον Ελ Καμπί με Τσικίνιο, Ποντένσε και Ζέλσον.

Στον πάγκο του Ολυμπιακού είναι οι Πασχαλάκης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Ντιόγκο Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Μπρούνο, Πνευμονίδης, Μουζακίτης και Ταρέμι.



