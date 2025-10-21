Ολυμπιακός: Η 11άδα του Μεντιλίμπαρ για τον αγώνα με τη Μπαρτσελόνα με Ντάνι Γκαρθία και Ζέλσον
Βασικοί ξεκινούν τόσο ο Γκαρθία όσο και ο Ζέλσον και πρακτικά εκπλήξεις δεν υφίστανται από πλευράς Μεντιλίμπαρ. Η διάταξη του Ολυμπιακού για τον αγώνα του Μονζουίκ με τη Μπαρτσελόνα έχει ως εξής: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια, κέντρο με Ντάνι Γκαρθία και Έσε και τριάδα πίσω από τον Ελ Καμπί με Τσικίνιο, Ποντένσε και Ζέλσον.
Στον πάγκο του Ολυμπιακού είναι οι Πασχαλάκης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Ντιόγκο Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Μπρούνο, Πνευμονίδης, Μουζακίτης και Ταρέμι.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.