Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: «Κοκκίνισε» και η Βαρκελώνη, πάνω από 3.000 στο πλευρό των Πειραιωτών
Ο Ολυμπιακός χωρίς στον κόσμο του δεν πηγαίνει πουθενά. Αυτή είναι η ισχύουσα συνθήκη και για τη Βαρκελώνη όπου πάνω από 3.000 φίλοι των Πειραιωτών θα βρεθούν στο πλευρό της ομάδας στο Μονζουίκ και την αναμέτρηση με τη Μπαρτσελόνα. Λίγες ώρες πριν τον αγώνα οι φίλαθλοι των Ερυθρόλευκων έδειξαν τη δυναμική τους με συνθήματα και τραγούδια στη Βαρκελώνη. Δείτε το βίντεο του Gazzetta.
🔴💥 Οι οπαδοί του Ολυμπιακού «κοκκίνισαν» την Plaça d'Espanya λίγες ώρες πριν το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός!
📍Αποστολή στη Βαρκελώνη: Νίκος Ράπτης pic.twitter.com/cplrFzNwwR— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 21, 2025
