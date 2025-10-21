Ο κόσμος του Ολυμπιακού έκανε αισθητή την παρουσία του και στη Βαρκελώνη λίγες ώρες πριν το ματς με τη Μπαρτσελόνα. ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΝΙΚΟΣ ΡΑΠΤΗΣ.

Ο Ολυμπιακός χωρίς στον κόσμο του δεν πηγαίνει πουθενά. Αυτή είναι η ισχύουσα συνθήκη και για τη Βαρκελώνη όπου πάνω από 3.000 φίλοι των Πειραιωτών θα βρεθούν στο πλευρό της ομάδας στο Μονζουίκ και την αναμέτρηση με τη Μπαρτσελόνα. Λίγες ώρες πριν τον αγώνα οι φίλαθλοι των Ερυθρόλευκων έδειξαν τη δυναμική τους με συνθήματα και τραγούδια στη Βαρκελώνη. Δείτε το βίντεο του Gazzetta.