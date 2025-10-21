Για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, την καριέρα του αλλά και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε ο Ντάνι Γκαρθία λίγες ώρες πριν τη σέντρα για τη μάχη του Ολυμπιακού με τους «μπλαουγκράνα».

Στις 19:45 είναι η πρώτη σέντρα της σπουδαίας αναμέτρησης ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τον Ολυμπιακό στο «Μονζουίκ» για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Ντάνι Γκαρθία έχει τεθεί αντιμέτωπος με τους Καταλανούς ουκ ολίγες φορές και έτσι παραχώρησε συνέντευξη στην « AS » όπου αναφέρθηκε τόσο στο παιχνίδι των Πειραιωτών όσο και το μέλλον στην καριέρα του αλλά και στην επίδραση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Αναλυτικά:

Είσαι ευτυχισμένος στην Αθήνα;

«Ναι. Βρήκαμε μια φανταστική πόλη για να ζήσουμε και ο Ολυμπιακός είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα. Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε ένα νέο κεφάλαιο. Είμαστε εδώ με την ενός έτους κόρη μας. Πάντα μας λείπει η οικογένειά σου και φυσικά η απόσταση, την οποία εύχομαι να ήταν λίγο μικρότερη».

Αλλά υπάρχει ένα γνώριμο πρόσωπο στον πάγκο. Συμβουλεύτηκες τον Μεντιλιμπάρ πριν φύγεις;

«Φυσικά. Όταν αποφασίζεις να ξεκινήσεις μια νέα καριέρα, πάντα κάνεις ερωτήσεις για να συγκεντρώσεις όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Η Μέντι είναι φίλος μου, αλλά όταν πρόκειται για τον επαγγελματικό κόσμο, είμαι απλώς ένας άλλος άνθρωπος».

Ο Βαλβέρδε ήταν επίσης εκεί, και είναι θρύλος.

«Ναι, υπάρχει πολύς σεβασμός γι' αυτόν. Και οι δύο άφησαν το στίγμα τους».

Τι Ολυμπιακό θα δούμε στο Μοντζουίκ; Θα αλλάξει κάτι πολύ επειδή θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα;

«Λοιπόν, μια ομάδα με την υπογραφή του Μέντι, όπως γνωρίζει ήδη όποιος έχει παρακολουθήσει την καριέρα του. Δεν κάνει αλλαγές και πάντα κοιτάζει μπροστά».

Πριν από δύο χρόνια, ο Ολυμπιακός κέρδισε το Youth League. Είναι εντυπωσιακό. Σημαίνει ότι υπάρχουν μερικοί καλοί νέοι.

«Όταν έρχεσαι σε αυτά τα μέρη, συνειδητοποιείς ότι και οι ομάδες νέων τους δουλεύουν εδώ και έχουν ενδιαφέροντες παίκτες. Ο Ολυμπιακός τα πάει καλά σε αυτό το θέμα. Αυτό το καλοκαίρι, η Μπράιτον υπέγραψε τον Κωστούλα για 40 εκατομμύρια ευρώ. Και έχουμε έναν μέσο, ​​τον Μουζακίτη, ο οποίος είναι επίσης πολύ ταλαντούχος. Ήταν μέρος της ραχοκοκαλιάς της ομάδας του Ολυμπιακού που κατέκτησε το Youth League».

Μπάρτσα, Ρεάλ, είσαι ενθουσιασμένος;

«Ειλικρινά, έλεγα στη γυναίκα μου όταν βγήκε η κλήρωση ότι είμαι λίγο τεμπέλης για να αντιμετωπίσω την Μπάρτσα και τη Μαδρίτη... Αλλά εδώ στην Αθήνα, λογικά, είναι γεγονός».

Ίσως θα ήθελε να αντιμετωπίσει περισσότερο την Μπιλμπάο.

«Πάνω απ' όλα, θα ήθελα να είχαν έρθει εδώ για να ζήσουν την ατμόσφαιρα στο Στάδιο Καραϊσκάκη. Είναι, όπως και το Σαν Μαμές, ένα στάδιο που ζωντανεύει το ποδόσφαιρο και τους αγώνες με έναν ξεχωριστό τρόπο. Το ποδόσφαιρο βιώνεται με τόσο πάθος εδώ και θα υπήρχε ένας δεσμός μεταξύ των οπαδών».

Πολλές μάχες με την Μπάρτσα. Κάποτε την νίκησες στο Σούπερ Καπ στο Λα Καρτούχα. Οδήγησαν στην πρώτη αποβολή του Μέσι μετά από 753 αγώνες της Μπάρτσα...

«Μπορούσες να σταματήσεις τον Μέσι μόνο με φάουλ... αλλά εγώ δεν είχα καμία σχέση με την κόκκινη κάρτα, σωστά; (Η ​​επίθεση ήταν στον Βιγιαλίμπρε)».

Τι αναμνήσεις έχεις από εκείνους τους αγώνες;

«Πάντα θυμάσαι τα θετικά. Υπήρχαν παιχνίδια που δεν μπορούσες καν να μυρίσεις την μπάλα, είναι αλήθεια, αλλά κερδίσαμε και το Σούπερ Καπ, τους αποκλείσαμε από το Κύπελλο Ισπανίας στο Σαν Μαμές, κερδίσαμε με 1-0 το Μπιλμπάο στη La Liga με το εκπληκτικό γκολ του Αντούριζ προς το τέλος...»

Είπες πριν ότι μπορούσες να σταματήσεις τον Μέσι μόνο με φάουλ. Βλέπεις τον Γιαμάλ σε αυτό το επίπεδο;

«Όχι ακόμα, και δεν νομίζω ότι βοηθάει η σύγκριση με τον Μέσι. Μόλις ξεκινάει την καριέρα του».

Γίνεται πολλή συζήτηση για τον Γιαμάλ εντός γηπέδου, αλλά και για το γήπεδο εκτός αυτού. Είναι πολύς θόρυβος;

«Από όλα όσα λένε, πρέπει να πιστέψεις τα μισά. Πρέπει να περιβάλλει τον εαυτό του με ανθρώπους που τον προστατεύουν και του δίνουν καλές συμβουλές. Είναι ήδη παίκτης παγκόσμιας κλάσης».

Βλέπεις το τέλος της καριέρας σου; Πώς βλέπεις τον εαυτό σου μετά από αυτό;

«Ακόμα πηγαίνω σε κάθε προπόνηση με τον ίδιο ενθουσιασμό. Με το ίδιο πάθος. Δεν βλέπω το τέλος, αν και προβάλλω τον εαυτό μου. Άλλοτε βλέπω τον εαυτό μου ως προπονητή και άλλοτε χάνω την επιθυμία. Αγαπώ το ποδόσφαιρο, αλλά είναι επίσης ένας περίπλοκος κόσμος. Έχω χάσει πολλά πράγματα, στιγμές με φίλους από την ομάδα. Νομίζεις ότι δεν έχεις καταφέρει καν να πας στους γάμους τους σε ορισμένες περιπτώσεις. Και μετά υπάρχει η οικογένεια, που υποφέρει όταν λείπεις. Δεν τους βλέπεις πολύ, φεύγεις για πέντε μέρες συγκεντρωμένος και μετά επιστρέφεις... Προς το παρόν, είμαστε χαρούμενοι εδώ, αλλά θα πρέπει να τα ξανασκεφτούμε όλα όταν έρθει η ώρα».

Σου αρέσει η Μπάρτσα του Φλικ;

«Την περασμένη σεζόν έπαιξε πολύ ελκυστικό, πάντα επιθετικό ποδόσφαιρο. Ακόμα τον βρίσκω πολύ δυνατό».

Ποιον Ολυμπιακό θα ήθελες να δεις στην Βαρκελώνη;

«Μία ομάδα που είναι ανταγωνιστική, όπως την ημέρα που παίξαμε εναντίον της Άρσεναλ. Τελικά χάσαμε με 2-0, αλλά ήμασταν μέσα στο παιχνίδι και αντέξαμε. Αυτή είναι μια ομάδα με τη σφραγίδα του Μεντιλιμπάρ και θα το δοκιμάσουμε».