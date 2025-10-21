Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των δύο αναμετρήσεων ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ολυμπιακό, για το Champions League και το Youth League.

Πλούσιο το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τρίτης (21/10), με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα για τη League Phase του Champions League να ξεχωρίζει.

Οι Ερυθρόλευκοι ταξίδεψαν στη Βαρκελώνη και στοχεύουν στο να πάρουν ό,τι καλύτερο μπορούν απέναντι στους Μπλαουγκράνα, που θα έρθουν το ματς με πολλές απουσίες. Σέντρα στις 19:45, με το παιχνίδι να μεταδίδεται ζωντανά από το Cosmote Sport 2.

Νωρίτερα, η Κ19 του Ολυμπιακού θα τεθεί αντιμέτωπη με την πανίσχυρη ακαδημία της Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο του UEFA Youth League Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 13:00, σε απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 2.

Οι δύο αναμετρήσεις της ημέρας