Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Το Gazzetta στη Βαρκελώνη και στην προπόνηση των Ερυθρόλευκων!

Ο Ολυμπιακός

Με εξαιρετικό στιλ ο Γάλλος βετεράνος παίκτης έκανε τα κολπάκια του στο περιθώριο της προπόνησης του Ολυμπιακού πριν τη Μπαρτσελόνα. ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΝΙΚΟΣ ΡΑΠΤΗΣ.

Πανέτοιμος να μπει στο γήπεδο και να παίξει ακόμα και... τώρα σε επίπεδο Champions League έδειξε να είναι ο Κριστιάν Καρεμπέ. Ο βετεράνος χαφ και επιτελικό στέλεχος του Ολυμπιακού έδειξε στο περιθώριο της προπόνησης των Πειραιωτών και μία ημέρα πριν τη Μπαρτσελόνα την μεγάλη του ποιότητα, που χάρις σε αυτήν φυσικά έκανε πολύ μεγάλη καριέρα. Δείτε το βίντεο του Gazzetta από τη Βαρκελώνη αλλά και τα πλάνα από την προπόνηση των Ερυθρόλευκων.

 

     

