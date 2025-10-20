Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Το Gazzetta στη Βαρκελώνη και στην προπόνηση των Ερυθρόλευκων!
Πανέτοιμος να μπει στο γήπεδο και να παίξει ακόμα και... τώρα σε επίπεδο Champions League έδειξε να είναι ο Κριστιάν Καρεμπέ. Ο βετεράνος χαφ και επιτελικό στέλεχος του Ολυμπιακού έδειξε στο περιθώριο της προπόνησης των Πειραιωτών και μία ημέρα πριν τη Μπαρτσελόνα την μεγάλη του ποιότητα, που χάρις σε αυτήν φυσικά έκανε πολύ μεγάλη καριέρα. Δείτε το βίντεο του Gazzetta από τη Βαρκελώνη αλλά και τα πλάνα από την προπόνηση των Ερυθρόλευκων.
🔴💪 Η τέχνη στο άθλημα δεν ξεχνιέται ότι ενδυμασία και αν έχεις και ο Καρεμπέ το αποδεικνύει στη προπόνηση του Ολυμπιακού στο Μονζουίκ
Αποστολή στην Ισπανία: Νίκος Ράπτης#OlympiacosFC pic.twitter.com/eq62X2y5Aa— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 20, 2025
🔴💪 Η προπόνηση του Ολυμπιακού μια μέρα πριν την μεγάλη αναμέτρηση με τη Μπαρτσελόνα στο Μονζουίκ— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 20, 2025
Αποστολή στη Βαρκελώνη: Νίκος Ράπτης #OlympiakosFC pic.twitter.com/GxGBxlbyyt
