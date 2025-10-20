Ο Ολυμπιακός έκανε γνωστή την αποστολή για το παιχνίδι κόντρα στην Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Champions League.

Όλα έτοιμα για τον Ολυμπιακό ενόψει της σπουδαίας αναμέτρησης κόντρα στην Μπαρτσελόνα (21/10, 19:45) για την 3η αγωνιστική του League Phase του Champions League όπου οι Πειραιώτες αναζητούν την πρώτη τους νίκη στη φετινή διοργάνωση.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την αποστολή που θα έχει μαζί του στη Βαρκελώνη, στην οποία μοναδική απουσία είναι ο Ροντινέι ενώ ο Στρεφέτσα και ο Ταρέμι επέστρεψαν στη διάθεση του Ισπανού προπονητή.

Αναλυτικά η αποστολή: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Καμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.