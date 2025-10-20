Ολυμπιακός: Η αποστολή για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα
Όλα έτοιμα για τον Ολυμπιακό ενόψει της σπουδαίας αναμέτρησης κόντρα στην Μπαρτσελόνα (21/10, 19:45) για την 3η αγωνιστική του League Phase του Champions League όπου οι Πειραιώτες αναζητούν την πρώτη τους νίκη στη φετινή διοργάνωση.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την αποστολή που θα έχει μαζί του στη Βαρκελώνη, στην οποία μοναδική απουσία είναι ο Ροντινέι ενώ ο Στρεφέτσα και ο Ταρέμι επέστρεψαν στη διάθεση του Ισπανού προπονητή.
Αναλυτικά η αποστολή: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Καμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.
#BARCAOLY: The Squad 📋 pic.twitter.com/S66GxjeJDX— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 20, 2025
