Ο Ολυμπιακός έκανε μία ξεχωριστή ανάρτηση στο Instagram του πριν το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός με 11 παίκτες με θητεία και στις 2 ομάδες.

Η 11άδα αυτή που φτιάχτηκε με ειδικό εικαστικό από την ομάδα των social media του Ολυμπιακού είναι σαν 11άδα Μπαρτσελόνα: με κόουτς τον Βαλβέρδε έχει πορτιέρε τον Πάρντο και στην άμυνα τους Αμπιντάλ και Μποτία και μπροστά τους τον Γιάγια Τουρέ. Στα δύο άκρα και πίσω από τους Ριβάλντο - Ζιοβάνι τοποθετήθηκαν οι Αφελάι και Χαβίτο και η τριάδα μπροστά είναι με Μπαμπαγκίντα, Ντάνι και Σαβιόλα. Δείτε το post του Ολυμπιακού.