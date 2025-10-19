Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Η 11άδα που ανάρτησαν οι Ερυθρόλευκοι με παίκτες που φόρεσαν τη φανέλα των 2 ομάδων
Ο Ολυμπιακός έκανε μία ξεχωριστή ανάρτηση στο Instagram του πριν το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός με 11 παίκτες με θητεία και στις 2 ομάδες.
Η 11άδα αυτή που φτιάχτηκε με ειδικό εικαστικό από την ομάδα των social media του Ολυμπιακού είναι σαν 11άδα Μπαρτσελόνα: με κόουτς τον Βαλβέρδε έχει πορτιέρε τον Πάρντο και στην άμυνα τους Αμπιντάλ και Μποτία και μπροστά τους τον Γιάγια Τουρέ. Στα δύο άκρα και πίσω από τους Ριβάλντο - Ζιοβάνι τοποθετήθηκαν οι Αφελάι και Χαβίτο και η τριάδα μπροστά είναι με Μπαμπαγκίντα, Ντάνι και Σαβιόλα. Δείτε το post του Ολυμπιακού.
@Photo credits: Η φωτογραφία είναι από το επίσημο Instagram του Ολυμπιακού
