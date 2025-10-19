Λαπόρτα: «Η UEFA ήθελε να αποκλείσει τη Μπαρτσελόνα από το Champions League»

Αντιμέτωπη με το σενάριο αποκλεισμού από το φετινό Champions League λόγω παραβιάσεων του FFP βρέθηκε η Μπαρτσελόνα, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος των Καταλανών, Τζοάν Λαπόρτα.

Τον οικονομικό προϋπολογισμό της σεζόν 2025-2026 παρουσίασαν οι ιθύνοντες της Μπαρτσελόνα κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που διεξήχθη το μεσημέρι της Κυριακής (19/10), με τον Τζοάν Λαπόρτα να προβαίνει σε αποκαλύψεις σχετικά με τη διαμάχη των Μπλαουγκράνα με την UEFA.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα αποκάλυψε πως ο ισπανικός σύλλογος βρέθηκε αντιμέτωπος με το σενάριο του αποκλεισμού από το φετινό Champions League, καθώς η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ήθελε να τους τιμωρήσει για σοβαρές παραβιάσεις του FFP.

«Η UEFA ήθελε να μας τιμωρήσει μη επιτρέποντάς μας να αγωνιστούμε στο επόμενο Champions League. Το γεγονός όμως ότι η Μπαρτσελόνα δεν είναι ανώνυμη εταιρεία και δεν μπορεί να αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο ήταν ένα από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιήσαμε για να μειώσει η UEFA το πρόστιμο για την παραβίαση του Financial Fair Play από 60 εκατομμύρια σε 15 εκατομμύρια ευρώ. Ήθελαν επίσης να μας επιβάλουν κύρωση μη επιτρέποντάς μας να συμμετάσχουμε στο Champions League» παραδέχθηκε ο πρόεδρος των Μπλαουγκράνα.

Παράλληλα ο Λαπόρτα στάθηκε και στην αμφιλεγόμενη διεξαγωγή του αγώνα της Μπαρτσελόνα απέναντι στη Βιγιαρεάλ στο Μαϊάμι των ΗΠΑ στο πλαίσιο της La Liga, εξηγώντας πως μια τέτοια πρωτοβουλία θα ωφελήσει το κλαμπ οικονομικά.

«Δεν μας αρέσει να αγωνιζόμαστε τόσο μακριά, αλλά όπως είπε ο πρόεδρος Γκασπάρτ, είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε άτυπα έσοδα. Ο Ντέκο και ο Φλικ είναι οι πρώτοι που θέλουν να διατηρήσουν την καλή φυσική κατάσταση των παικτών, αλλά πηγαίνουν στη Σαουδική Αραβία (σ.σ για το Super Cup Ισπανίας) για να κερδίσουν χρήματα που διαφορετικά δεν θα αποκτούσαν.

Και στο Μαϊάμι ισχύει ακριβώς το ίδιο. Η LaLiga θα ωφεληθεί, και μαζί της όλες οι άλλες ομάδες, με επιπλέον έσοδα, αλλά η Μπαρτσελόνα και η Βιγιαρεάλ, που είναι οι ομάδες που αγωνίζονται, θα ωφεληθούν περισσότερο» συμπλήρωσε.