Η UEFA ετοιμάζει αλλαγές στο τρόπο διεξαγωγής της πρεμιέρας του Champions League, αρχής γενομένης από τη σεζόν 2027-2028.

Οι επικεφαλής του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου ετοιμάζουν αλλαγές για το Champions League ανδρών, ξεκινώντας από τη σεζόν 2027-28, που θα δει τη διοργάνωση να ξεκινά με έναν αυτόνομο αγώνα την Τρίτη το βράδυ στην έδρα των περσινών πρωταθλητών.

Οι υπόλοιποι εναρκτήριοι αγώνες της League Phase θα διεξαχθούν κανονικά στη συνέχεια τις δύο επόμενες ημέρες, Τετάρτη και Πέμπτη, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας αύξησης της προβολής όλων των ομάδων που συμμετέχουν.

Η UC3, η κοινοπραξία δηλαδή μεταξύ της UEFA και των Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Συλλόγων ανακοίνωσε την αλλαγή στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής προσφορών για τα δικαιώματα μετάδοσης στις πέντε μεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία για την εξαετία 2027-33.

Ο νέος τρόπος έναρξης της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης είναι μια πρακτική που λειτουργεί στη γερμανική Bundesliga, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και αρκετά χρόνια.

Το πρωτάθλημα του NFL στις ΗΠΑ ξεκινά πάντα τη νέα σεζόν με την πρωταθλήτρια του Super Bowl να φιλοξενεί έναν αγώνα την Πέμπτη το βράδυ, πριν την έναρξη των υπόλοιπων αγώνων, ενώ η ίδια πρακτική ακολουθείται και στο NBA.

— Kari Sports (@karisportshq) October 13, 2025

Η Premier League δεν έχει υιοθετήσει και επίσημα αυτή τη τακτική, αλλά τις τελευταίες δύο από τις τρεις σεζόν, έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα με το ίδιο μοτίβο. Τον περασμένο Αύγουστο για παράδειγμα, η εν ενεργεία κάτοχος του θεσμού Λίβερπουλ, αντιμετώπισε την Μπόρνμουθ στις 15 Αυγούστου, μια μέρα πριν από την έναρξη των άλλων αγώνων, ενώ τη σεζόν 2023-24 η τότε πρωταθλήτρια Μάντσεστερ Σίτι αντιμετωπίσε τη νεοφώτιστη Μπέρνλι στις 11 Αυγούστου.

Η μόνη φόρα που η πρακτική αυτή δεν εφαρμόστηκε ήταν τη σεζόν 2024-25 όταν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντιμετώπισε τη Φούλαμ, παρά το γεγονός ότι οι δυο αυτές ομάδες τερμάτισαν στη 8η και 13η θέση αντίστοιχα την προηγούμενη σεζόν.