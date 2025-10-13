Ολυμπιακός: Νέο «καμπανάκι» στην Μπαρτσελόνα, αποχώρησε από την Εθνική Ισπανίας ο Φεράν Τόρες
Τελειωμό δεν έχουν τα προβλήματα για την Μπαρτσελόνα, όχι μόνο στο οικονομικό, που πλέον δείχνει να... στρώνει, αλλά στο αγωνιστικό.
Μετά τον τραυματισμό του Ντάνι Όλμο κατά τη διάρκεια της διακοπής των Εθνικών ομάδων, που αναμένεται να τον κρατήσει εκτός δράσης για περίπου 3 εβδομάδες, άρα και εκτός μάχης με τον Ολυμπιακό (21/10), σειρά πήρε ο Φεράν Τόρες!
Ο Ισπανός στράικερ αποχώρησε και εκείνος από τις υποχρεώσεις της «Φούρια Ρόχα», όπως ενημέρωσε επίσημα η Ομοσπονδία, έχοντας μυϊκή υπερφόρτωση, αλλά όχι κάποιον τραυματισμό. Οι Καταλανοί είναι ενήμεροι για αυτό και αναμένεται και από πλευράς τους τοποθέτηση, ωστόσο ο Φεράν τίθεται εν αμφιβόλω για το παιχνίδι απέναντι στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την 3η αγωνιστική του Champions League.
Ferran Torres, desconvocado para jugar contra Bulgaria.— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 13, 2025
ℹ️ Más información: https://t.co/NjzHx6W4yc #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/P8uFDxOsL0
Ουσιαστικά ο 25χρονος επιστρέφει στην Βαρκελώνη περισσότερο για προληπτικούς λόγους, όμως δεν αποκλείεται αυτές οι ενοχλήσεις να του στερήσουν τη συμμετοχή κόντρα στους Πειραιώτες, με τις επόμενες ώρες να αναμένεται να δώσουν ξεκάθαρες απαντήσεις.
