Η Marca αποκάλυψε την ημερομηνία που θα επιστρέψει ο τραυματίας Γιαμάλ στις προπονήσεις της Μπαρτσελόνα, καθώς και το αν θα είναι στην αποστολή του Φλικ για το ματς με τον Ολυμπιακό.

Η Μπαρτσελόνα δίνει μάχη με τον χρόνο για να έχει ξανά διαθέσιμους τους τραυματίες της, με τον Λαμίν Γιαμάλ να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αυτή τη στιγμή.

Ο Χάνσι Φλικ και το ιατρικό τιμ των Μπλαουγκράνα δουλεύουν εντατικά ώστε ο νεαρός σούπερ σταρ να επιστρέψει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στη δράση, καθώς η απουσία του έχει αφήσει ένα αισθητό κενό στην επίθεση.

Ο Γερμανός τεχνικός είχε προκαλέσει ανησυχία στις τάξεις των φιλάθλων, όταν παραδέχθηκε πως δεν μπορούσε να εγγυηθεί τη συμμετοχή του Γιαμάλ στο clasico με τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 26 Οκτωβρίου. Ωστόσο, τα τελευταία δεδομένα μαρτυρούν πως η κατάσταση του 17χρονου εξελίσσεται θετικά κι όλα δείχνουν ότι θα είναι έτοιμος νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Θα παίξει στο Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός;

Σύμφωνα με το πλάνο αποθεραπείας που αποκάλυψε η Marca, ο Γιαμάλ αναμένεται να επιστρέψει στις προπονήσεις γύρω στις 18 Οκτωβρίου και να προλάβει το ματς με τη Τζιρόνα. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να είναι στη διάθεση του Γερμανού κόουτς για το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό στο Champions League, το οποίο θα διεξαχθεί στις 21 Οκτωβρίου.

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο 18χρονος θα συμπεριληφθεί στην αποστολή και ίσως θα έχει περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, ώστε να βρει ρυθμούς εν όψει του μεγάλου ντέρμπι που ακολουθεί στο «Μπερναμπέου» με τη Βασίλισσα.

Να θυμίσουμε ότι ο νεαρός εξτρέμ δε θα ακολουθήσει την Ισπανία στο break των εθνικών ομάδων, ενώ έχασε και το ματς απέναντι στη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα, εξαιτίας του τραυματισμού που έχει υποστεί στην ηβική περιοχή.