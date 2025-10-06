Ραφίνια και Φερμίν Λόπεθ πιθανότατα θα είναι ετοιμοπόλεμοι στο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα απέναντι στον Ολυμπιακό, ενώ ο Λαμίν Γιαμάλ θα κάνει αγώνα δρόμου για να επιστρέψει στη δράση μετά τη διακοπή.

Ζει μια... μίνι κρίση η Μπαρτσελόνα και η διακοπή ήρθε για αυτή στην καλύτερη δυνατή στιγμή. Οι Μπλαουγκράνα ηττήθηκαν από Παρί Σεν Ζερμέν και Σεβίλλη μέσα σε λίγες ημέρες και σκοπεύουν να εκμεταλλευτούν το κενό διάστημα για την ανασύνταξή τους.

Ως προς αυτή, είναι δεδομένο το ότι θα τη βοηθήσουν οι παίκτες που αναμένει να επιστρέψουν από τους τραυματισμούς τους. Και υπάρχει αισιοδοξία πως οι δύο στους τρεις θα είναι πανέτοιμοι πολύ σύντομα. Ο λόγος για τον Ραφίνια και τον Φερμίν Λόπεθ. Όπως μετέδωσε η Sport, για αυτούς υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία πως θα μπορέσουν να δώσουν κανονικότατα το «παρών» από το ματς με την Τζιρόνα, που είναι το πρώτο μετά τη διακοπή, και φυσικά θα είναι στη διάθεση του Φλικ και για το παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό για το Champions League (21/10).

Αντίθετα, πιο περίπλοκη είναι η περίπτωση του Λαμίν Γιαμάλ. Ο κορυφαίος νέος παίκτης του πλανήτη - κάτοχος του Kopa Trophy γαρ - εξακολουθεί να κάνει αγώνα δρόμου για την επιστροφή του και, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, δεν αποκλείεται αυτή να έρθει απέναντι στους «ερυθρόλευκους». Αξίζει πάντως να σημειώσουμε πως το Σαββατοκύριακο μετά τον Ολυμπιακό, ακολουθεί για την Μπαρτσελόνα το μεγάλο ντέρμπι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και λογικά ο Φλικ δεν θα θέλει να ρισκάρει υπερβολικά.

Δεδομένα εκτός για το παιχνίδι απέναντι στους Πειραιώτες θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας, Τζοάν Γκαρθία.