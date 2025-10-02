Galacticos LIVE: Η μεγάλη εμφάνιση του Ολυμπιακού και η ώρα Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ
Συντονιστείτε και σήμερα Πέμπτη (2/10) στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube, όπου οι Galacticos θα μιλήσουν για όλους και όλα μετά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού στο Champions League με την Άρσεναλ και εν όψει των υπόλοιπων ευρωπαϊκών παιχνιδιών της ημέρας.
Η Έλενα Παπαδοπούλου, ο Νίκος Αθανασίου, ο Κώστας Νικολακόπουλος και ο Γιώργος Τσακίρης θα σχολιάσουν όλα τα νέα για το ματς του «Έμιρεϊτς», τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ.
Φυσικά, απευθείας συνδέσεις με τους Σταύρο Σουντουλίδη για τις εξελίξεις στον ΠΑΟΚ πριν το παιχνίδι με τη Θέλτα, αλλά και με τον Βασίλη Βλαχόπουλο για το ρεπορτάζ του Άρη.
