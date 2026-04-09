Οι εμφανίσεις του Νταβίντ Ράγια με την Άρσεναλ έδωσαν την ευκαιρία να... ξεθαφτεί ένα ασύλληπτο ρεκόρ του Γενς Λέμαν, που κρατάει 20 χρόνια.

Σε δέκα συμμετοχές στο φετινό Champions League, ο Νταβίντ Ράγια έχει δεχτεί μονάχα τρία τέρματα, με τον Ισπανό τερματοφύλακα να συμβάλλει τα μέγιστα στο να είναι η Άρσεναλ ένα βήμα μακριά από τα ημιτελικά του θεσμού.

Ο φύλακας-άγγελος της εστίας των Λονδρέζων έχει σταματήσει το 90% των σουτ που έχει δεχτεί, αριθμός που τον κατατάσσει στην τέταρτη θέση της σχετικής λίστας πίσω από Εντουάρντ Μεντί (91,2% με την Τσέλσι τη σεζόν 2020/21), Μιγκέλ Μογιά (94,1% με την Ατλέτικο Μαδρίτης τη σεζόν 2014/15) και φυσικά τον Γενς Λέμαν, που είχε... 100% τη σεζόν 2005/06 με την Άρσεναλ!

Ο Γερμανός τερματοφύλακας είχε παίξει σε οκτώ από τους αγώνες που έδωσαν εκείνη τη σεζόν οι Κανονιέρηδες και δεν δέχτηκε ούτε ένα γκολ, κρατώντας το μηδέν ενάντια σε Σπάρτα Πράγας, Ρεάλ Μαδρίτης (δις), Γιουβέντους (δις), Βιγιαρεάλ (δις) και Μπαρτσελόνα, σταματώντας κάθε σουτ που δέχτηκε. Στον τελικό με τους Καταλανούς ωστόσο, είχε αποβληθεί στο 18ο μόλις λεπτό, με τον Μιγκέλ Αλμούνια να τον αντικαθιστά και την Άρσεναλ να λυγίζει με 2-1 στο φινάλε, χάνοντας μία τεράστια ευκαιρία για την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου...