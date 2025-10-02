Μαρινάκης σε παίκτες: «Μπορείτε να ανταποκριθείτε σε υψηλό επίπεδο, κάνατε τον κόσμο μας να νιώσει περηφάνεια»

Ο πρόεδρος της ομάδας του Ολυμπιακού μίλησε στους παίκτες μετά την ήττα από την Άρσεναλ στο Λονδίνο με σκορ 2-0, επαινώντας τους για την προσπάθεια.

Ειδικότερα ο Βαγγέλης Μαρινάκης - που είχε βρεθεί στο Λονδίνο - τόνισε προς τους παίκτες των Ερυθρόλευκων έπειτα από τον αγώνα τους απέναντι στην Άρσεναλ (που τελείωσε 2-0 υπέρ των Άγγλων): «Συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Παίξατε με πάθος, με ψυχή και όπως αρμόζει στο σύλλογο και την ιστορία του. Είναι θέμα χρόνου να έρθουν και οι νίκες στο Champions League.

Αποδείξατε πως μπορείτε να ανταποκριθείτε σε υψηλό επίπεδο. Την Κυριακή έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι στο Θεσσαλονίκη. Πρέπει να συγκεντρωθείτε σε αυτό και να πάρετε μια σημαντική νίκη για το Πρωτάθλημα. Απόψε ήταν μια βραδιά που παρά το αποτέλεσμα κάνατε τον κόσμο μας να νιώσει περηφάνεια. Προχωράμε και τα καλύτερα έρχονται».