Τσικίνιο: «Κοιτάξαμε την Άρσεναλ στα μάτια»

Ο Τσικίνιο τόνισε ότι ο Ολυμπιακός αντιστάθηκε στην Άρσεναλ.

Ο Τσικίνιο μετά το ματς του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ στάθηκε στην απόδοση της ομάδας του.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός, ο οποίος πέτυχε γκολ που ακυρώθηκε, επειδή ήταν οφσάιντ ο Ελ Καμπί σχολίασε:

«Παλέψαμε μέχρι το τέλος, ήρθαμε για να κοιτάξουμε τον αντίπαλο στα μάτια και το καταφέραμε. Ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι, το πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να πάρουμε κάτι αλλά τελικά δεν το καταφέραμε, δεχθήκαμε το δεύτερο στα τελευταία λεπτά. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να συνεχίσουμε τη δουλειά.

Φυσικά και είμαστε απογοητευμένοι, ήρθαμε εδώ για να νικήσουμε κι αυτό φάνηκε στο γήπεδο, αλλά δεν αξιοποιήσαμε τις ευκαιρίες μας. Είμαστε απογοητευμένοι που δεν πήραμε κάτι από το ματς, αλλά τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι και κοιτάμε τα επόμενα παιχνίδια».