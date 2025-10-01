Βαθμολογία UEFA: Η ήττα του Ολυμπιακού δεν επέτρεψε στην Ελλάδα να πλησιάσει την Τσεχία
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 2-0 από την Άρσεναλ στο Λονδίνο και έτσι δεν κατάφερε να προσφέρει βαθμούς στη χώρα μας στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Έτσι, η Ελλάδα παρέμεινε στην 11η θέση με 38.312 βαθμούς.
Από εκεί και πέρα, η μοναδική χώρα από αυτές που βρίσκονται στις θέσεις κάτω από την Ελλάδα, που είχε εκπρόσωπο στη βραδιά, ήταν η Δανία με την Κοπεγχάγη. Η ομάδα της πρωτεύουσας, ωστόσο, ηττήθηκε από την Κάραμπαγκ στο Μπακού και δεν προσέφερε βαθμούς.
Ασφαλώς και η σκυτάλη, πλέον, περνάει σε Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ που αγωνίζονται το βράδυ της Πέμπτης σε Europa και Conference League αντίστοιχα.
Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:
09. Τουρκία 43.600 (3/5)
10. Τσεχία 40.700 ( 4/5)
11. Ελλάδα 38.312 (4/5)
12. Νορβηγία 37.187 (2/5)
13. Δανία 35.981 (2/4)
14. Πολωνία 35.875 (4/4)
15. Αυστρία 31.850 (3/5)
