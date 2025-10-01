Βαθμολογία UEFA: Η ήττα του Ολυμπιακού δεν επέτρεψε στην Ελλάδα να πλησιάσει την Τσεχία

Η Ελλάδα δεν είχε βαθμολογικό κέρδος στην βραδιά μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Άρσεναλ.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 2-0 από την Άρσεναλ στο Λονδίνο και έτσι δεν κατάφερε να προσφέρει βαθμούς στη χώρα μας στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Έτσι, η Ελλάδα παρέμεινε στην 11η θέση με 38.312 βαθμούς.

Από εκεί και πέρα, η μοναδική χώρα από αυτές που βρίσκονται στις θέσεις κάτω από την Ελλάδα, που είχε εκπρόσωπο στη βραδιά, ήταν η Δανία με την Κοπεγχάγη. Η ομάδα της πρωτεύουσας, ωστόσο, ηττήθηκε από την Κάραμπαγκ στο Μπακού και δεν προσέφερε βαθμούς.

Ασφαλώς και η σκυτάλη, πλέον, περνάει σε Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ που αγωνίζονται το βράδυ της Πέμπτης σε Europa και Conference League αντίστοιχα.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:

09. Τουρκία 43.600 (3/5)

10. Τσεχία 40.700 ( 4/5)

11. Ελλάδα 38.312 (4/5)

12. Νορβηγία 37.187 (2/5)

13. Δανία 35.981 (2/4)

14. Πολωνία 35.875 (4/4)

15. Αυστρία 31.850 (3/5)