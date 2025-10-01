Ο Πιρόλα έσωσε τον Ολυμπιακό από το 2-0 σε πλασέ του Τροσάρ.

Ο Τροσάρ βρέθηκε πάλι σε θέση για να πληγώσει τον Ολυμπιακό.

Στο 65' ο Όντεγκααρντ απέφυγε εκπληκτικά τον Έσε στη μεσαία γραμμή, έδωσε αριστερά στον Τροσάρ και ο Βέλγος εξτρέμ πλάσαρε, ο Τζολάκης άγγιξε τη μπάλα, αυτή κατευθυνόταν προς τα δίχτυα, αλλά ο Πιρόλα γλίτωσε τον Ολυμπιακό από το δεύτερο γκολ, με μία εντυπωσιακή επέμβαση.

Δείτε τη φάση