Η Άρσεναλ στο 12' πήρε προβάδισμα απέναντι στον Ολυμπιακό στο Emirates με σκόρερ τον Μαρτινέλι.

Έπειτα από κάθετη μπαλιά του Έντεγκααρντ, ο Γιόκερες εκτόπισε τους Πιρόλα και Κοστίνια, πλάσαρε, αλλά ο Τζολάκης απέκρουσε. Η μπάλα σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι και ο Μαρτινέλι που ακολουθούσε παίρνοντας το ριμπάουντ σκόραρε από κοντά βάζοντας μπροστά στο σκορ την Άρσεναλ απέναντι στον Ολυμπιακό.