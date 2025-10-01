Αρσεναλ - Ολυμπιακός: Το γκολ του Μαρτινέλι για το 1-0
Η Άρσεναλ στο 12' πήρε προβάδισμα απέναντι στον Ολυμπιακό στο Emirates με σκόρερ τον Μαρτινέλι.
Έπειτα από κάθετη μπαλιά του Έντεγκααρντ, ο Γιόκερες εκτόπισε τους Πιρόλα και Κοστίνια, πλάσαρε, αλλά ο Τζολάκης απέκρουσε. Η μπάλα σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι και ο Μαρτινέλι που ακολουθούσε παίρνοντας το ριμπάουντ σκόραρε από κοντά βάζοντας μπροστά στο σκορ την Άρσεναλ απέναντι στον Ολυμπιακό.
@Photo credits: eurokinissi
