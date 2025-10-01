Φανέλα βασικού με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας παίρνει για πρώτη φορά ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος θα βρεθεί στο αρχικό σχήμα των Πορτογάλων απέναντι στη Νάπολι.

Αστεράτο ντεμπούτο στην αρχική ενδεκάδα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τον Φώτη Ιωαννίδη! Η περίοδος προσαρμογής φαίνεται πως φτάνει σιγά-σιγά στο τέλος για τον Έλληνα επιθετικό στη Λισαβόνα, με τον Ρούι Μπόρζες να του τον εμπιστεύεται για να ξεκινήσει από την αρχή του αγώνα απέναντι στη Νάπολι.

Όπως έγινε γνωστό ο 25χρονος επιθετικός θα ξεκινήσει για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα των Λιονταριών για τον αγώνα στο «Ντιέγο Μαραντόνα» απέναντι στη Νάπολι, με τις δυο ομάδες να διασταυρώνουν τα ξίφη τους για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Στόχος πλέον για τον Ιωαννίδη να ανοίξει λογαριασμό με τη Σπόρτινγκ και στο Champions League, καθώς λίγες μέρες αργότερα πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη νέα του ομάδα στο πρωτάθλημα διαμορφώνοντας το τελικό 3-0 απέναντι στη Φαμαλικάο.