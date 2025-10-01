Ο Μικέλ Αρτέτα αποφάσισε να... ανακατέψει την «τράπουλα» σχετικά με την εντεκάδα της Άρσεναλ κόντρα στον Ολυμπιακό για την 2η αγωνιστική του League Phase του Champions League.

Αντίστροφα μετράμε για την πρώτη σέντρα ανάμεσα στην Άρσεναλ και τον Ολυμπιακό για την 2η αγωνιστική του Champions League, με τον Μικέλ Αρτέτα να κάνει γνωστή την εντεκάδα της ομάδας του για το συγκεκριμένο ματς.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



↩️ White and Lewis-Skelly in at wing-backs

⚖️ Zubimendi holding down the fort

⚡️ Martinelli on the wing



Let's keep this good run going, Gunners 👊 October 1, 2025

Ο Ισπανός προπονητής αποφάσισε να ανακατέψει την «τράπουλα» όσον αφορά τους πρώτους έντεκα καθώς άφησε στον πάγκο τόσο τον Σάκα όσο και τους Έζε και Ράις.

Συγκεκριμένα, σε σύστημα 4-3-3, θα ξεκινήσει με τον Ράγια στην εστία και τους Γουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ και Λούις-Σκέλι στην τετράδα της άμυνας. Ο Έντεγκααρντ με τους Θουμπιμέντι και Μερίνο θα είναι στη μεσαία γραμμή ενώ ο Τροσάρ με τον Μαρτινέλι θα πλαισιώσουν τον προωθημένο Γιόκερες.