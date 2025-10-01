Λουίς Ενρίκε: «Ο Πέδρι είναι Χάρι Πότερ για μένα, ελπίζω να μην έχει μαζί του το ραβδί»

Μπαρτσελόνα και Παρί Σεν Ζερμέν μάχονται απόψε (1/10, 22:00) στο «Μονζουίκ» και ο τεχνικός των Γάλλων αποθέωσε τον Πέδρι.

«Τιτανομαχία» έχουμε απόψε (1/10, 22:00) στην πρωτεύουσα της Καταλονίας, καθώς η Μπαρτσελόνα φιλοξενεί την Παρί Σεν Ζερμέν στο «Μονζουίκ» για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Μια αναμέτρηση που περιμένει όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης με τεράστιο ενδιαφέρον, παρά τις σημαντικές απουσίες που θα έχουν οι δυο ομάδες (Ντεμπελέ, Ραφίνια, Μαρκίνιος, Γκαρσία κτλ). Μια «μάχη» που φέρνει τον Λουίς Ενρίκε αντιμέτωπο με την μεγάλη του αγάπη.

Συναίσθημα που ο Ισπανός τεχνικός δεν έκρυψε κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, τονίζοντας πως νιώθει την Μπάρτσα σαν το σπίτι του, ενώ λατρεύει να παρακολουθεί τα παιχνίδια της. Πέραν αυτών όμως, ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης έκανε ένα σχόλιο που όλοι έχουμε σκεφτεί για τον Πέδρι.

Ο Ενρίκε αποκάλεσε «Χάρι Πότερ» τον άσο των «μπλαουγκράνα», τον παρομοίασε δηλαδή με τον γνωστό μάγο της σειράς ταινιών, θέλοντας να αναδείξει τις σπουδαίες ικανότητές του, και ευχήθηκε να... ξεχάσει το ραβδί του στο αποψινό ματς!