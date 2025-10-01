Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας (30/9), με την σπουδαία εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στην Άρσεναλ και τις υπόλοιπες «μάχες» του Champions League.

Η πρώτη ημέρα του Οκτωβρίου ξεκινάει με φουλ αθλητική δράση σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, καθώς συνεχίζονται οι αγώνες της League Phase του Champions League και της πρεμιέρας της Euroleague.

Στις 14:00 σήμερα, όπως και κάθε μέρα, το ραντεβού σας με τους Galacticos του Gazzetta, που αναλύουν τα πάντα γύρω από το ελληνικό ποδόσφαιρο κι όχι μόνο. Έλενα Παπαδόπούλου, Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης απευθείας από το κανάλι του Gazzetta στο Youtube, με συνδέσεις σε Θεσσαλονίκη με τον Σταύρο Σουντουλίδη και τον Βασίλη Βλαχόπουλο.

Φυσικά, τα βλέμματα «κλέβει» η πολύ μεγάλη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ στο «Έμιρεϊτς», ένα γήπεδο όπου οι Πειραιώτες έχουν... περάσει καλά τα τελευταία χρόνια, παίρνοντας τεράστιες νίκες και μια αλησμόνητη πρόκριση. Ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας στις 22:00 από το Cosmote Sport 2 και το MEGA.

Από τα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς φυσικά ξεχωρίζει η «τιτανομαχία» στην Βαρκελώνη, ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Παρί Σεν Ζερμέν, ένα ζευγάρι που όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι αναμένουν με τεράστιο ενδιαφέρον (22:00, Cosmote Sport 3). Την ίδια ώρα, η Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη - Βαγιαννίδη, φιλοξενείται από την πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι, με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα στο «Μαραντόνα» (Cosmote Sport 5).

Αναφορικά με την Euroleague, τα μάτια εστιάζουν στον αγώνα της πρωταθλήτριας Φενέρμπαχτσε, κόντρα στην εξαιρετική πέρυσι Παρί, που όμως «έχασε» τους βασικούς πρωταγωνιστές και τον προπονητή της. Το ματς θα δείτε ζωντανά στις 20:45 από το Novasports Prime.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας