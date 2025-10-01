Πολλά γκολ και πλούσιο θέαμα στο Champions League, όπου ο Χρήστος Τζόλης έβαλε το... λιθαράκι του σε έναν εντυπωσιακό απολογισμό με 33 γκολ. Δείτε τα highlights της βραδιάς.

Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου στο Champions League, σε μια βραδιά όπου δεν σταματούσε να βρέχει γκολ! Από νωρίς οι αναμετρήσεις Αταλάντα - Μπριζ και Καϊράτ Αλμάτι - Ρεάλ Μαδρίτης φρόντισαν να δώσουν να μια πρώτη εικόνα για το τί θα ακολουθήσει, με τον Χρήστο Τζόλη να ανοίγει λογαριασμό για φέτος στην Ευρώπη στην ήττα των Βέλγων και τους Μερένγκες να περνούν... αέρας από το Καζακστάν χάρη στο χατ τρικ του Κιλιάν Μπαπέ (0-5).

Πεντάρα κέρασε και η Μπάγερν που άλωσε την Κύπρο με 5-1, παρά το πρώτο ιστορικό γκολ της Πάφου στο Champions League, ενώ νίκη με το ίδιο σκορ πανηγύρισε και η Ατλέτικο επί της Άιντραχτ.

Η... έκπληξη της βραδιάς πάντως δεδομένα ανήκει στη Γαλατάσαραϊ που υπέταξε με 1-0 τη Λίβερπουλ στην Τουρκία και ανάγκασε το σύνολο του Σλοτ σε back-to-back ήττες σε Αγγλία και Ευρώπη. Στο τέλος το.... κοντέρ σταμάτησε στα 33 γκολ σε μια βραδιά με πλούσιο θέαμα που μπορείτε να απολαύσετε στο βίντεο που ακολουθεί: