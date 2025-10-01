Mε 33 γκολ ξεκίνησε η δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, στην οποία ξεχώρισε η σπουδαία επικράτηση της Γαλατάσαραϊ επί της Λίβερπουλ, τρεις «πεντάρες» και το καρέ της Μαρσέιγ εναντίον του απογοητευτικού Αγιαξ.

Ημέρα της... πεντάρας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η σημερινή, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, καθώς Ρεάλ Μαδρίτης, Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπάγερν φιλοδώρησαν με πέντε γκολ την Καϊράτ, την Αϊντραχτ Φρανκφούρτης και την Πάφο, αντίστοιχα.

Τη νίκη της ημέρας πέτυχε η Γαλατάσαράι εναντίον της Λίβερπουλ, ενώ ηττημένοι έφυγαν και οι τρεις Ελληνες. Ο Τζόλης (που σκόραρε) από το Μπέργκαμο, ο Παυλίδης από το Λονδίνο και ο Χρήστος Ζαφείρης με τη Σλάβια Πράγας από το Μιλάνο, όπου ηττήθηκε με 3-0 από την Ιντερ.

Στο αυριανό πρόγραμμα ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά και τα Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι και Νάπολι – Σπόρτινγκ Λισσαβώνας, με Βαγιαννίδη και Ιωαννίδη. Ασφαλώς το ελληνικό ενδιαφέρον εστιάζεται στη μάχη του Ολυμπιακού εναντίον της Αρσεναλ στο Emirates!

Αναλυτικά η βαθμολογία και το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής έχουν ως εξής...

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Μπάγερν Μονάχου 6 (8-2)

2. Ρεάλ Μαδρίτης 6 (7-1)

3. Ίντερ 6 (5-0)

4. Τότεναμ 4 (3-2)

5. Παρί Σεν Ζερμέν 3 (4-0)*

6. Ατλέτικο Μ. 3 (7-4)

7. Μαρσέιγ 3 (5-2)

8. Σπόρτινγκ 3 (4-1)*

9. Μπριζ 3 (5-3)

10.Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3 (3-1)

11. Μάντσεστερ Σίτι 3 (2-0)*

12. Άρσεναλ 3 (2-0)*

13. Καραμπάγκ 3 (3-2)*

14. Μπαρτσελόνα 3 (2-1)*

15.Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 3 (6-6)

16. Λίβερπουλ 3 (3-3)

17. Τσέλσι 3 (2-3)

18. Αταλάντα 3 (2-5)

19. Γαλατασαράϊ 3 (2-5)

20. Μπόντο Γκλμιτ 2 (4-4)

21. Ντόρμουντ 1 (4-4)*

22. Γιουβέντους 1 (4-4)*

23. Κοπεγχάγη 1 (2-2)*

24. Λεβερκούζεν 1 (2-2)*

25. Ολυμπιακός 1 (0-0)*

26. Σλάβια Πράγας 1 (2-5)

27. Πάφος 1 (1-5)

28. Νιουκάστλ 0 (1-2)*

29. Βιγιαρεάλ 0 (0-1)*

30. Μπενφίκα 0 (2-4)

31. Αϊντχόφεν 0 (1-3)*

32. Νάπολι 0 (0-2)*

33. Αθλέτικ Μπιλμπάο 0 (0-2)*

34. Μονακό 0 (1-4)*

35. Άγιαξ 0 (0-6)

36. Καϊράτ 0 (1-9)

*Με αστερίσκο οι ομάδες που έχουν ένα ματς λιγότερο.

Το πρόγραμμα της 2ης Αγωνιστικής

Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου

Αταλάντα – Μπριζ 1-1

Καϊράτ Αλμάτι - Ρεάλ Μαδρίτης 0-5

Πάφος – Μπάγερν 1-5

Μπόντο Γκλιμτ – Τότεναμ 2-2

Μαρσέιγ – Άγιαξ 4-0

Ιντερ - Σλάβια Πράγας 3-0

Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ 1-0

Τσέλσι – Μπενφίκα 1-0

Ατλέτικο Μαδρίτης - Άιντραχτ Φρ. 5-1

Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου

19.45: Καραμπάγκ - Κοπεγχάγη

19.45: Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ – Νιουκάστλ

22.00: Άρσεναλ - Ολυμπιακός

22.00: Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν

22.00: Μπάγερ Λεβερκούζεν - Αϊντχόφεν

22:00: Ντόρτμουντ - Αθλέτικ Μπιλμπάο

22.00: Μονακό - Μάντσεστερ Σίτι

22:00: Νάπολι - Σπόρτινγκ

22.00: Βιγιαρεάλ - Γιουβέντους