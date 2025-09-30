UEFA: «Στο Camp Nou το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός»

Η άφιξη του Τσέφεριν στη Βαρκελώνη συνέπεσε με την επίσημη επιβεβαίωση από την UEFA ότι η Μπαρτσελόνα θα δώσει τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Camp Nou.

Η παρουσία του Αλεξάντερ Τσέφεριν στη Βαρκελώνη συνέπεσε με την επίσημη επιβεβαίωση από την UEFA ότι η Μπαρτσελόνα θα δώσει τον επόμενο εντός έδρας αγώνα της στο Champions League στο «Camp Nou». Οι Μπλαουγκράνα αναμένεται να υποδεχθούν τον Ολυμπιακό στις 21 Οκτωβρίου, τρεις μέρες μετά το ντέρμπι με τη Τζιρόνα, το οποίο επίσης προγραμματίζεται να διεξαχθεί στην ανακαινισμένη έδρα τους. Η είδηση ανακοινώθηκε και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συλλόγου, όπου αναφέρεται ότι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό θα διεξαχθεί στο «Camp Nou» και όχι στο «Μονζουίκ». Το ίδιο επιβεβαιώνει και η επίσημη ιστοσελίδα της UEFA, γεγονός που ενισχύει την αισιοδοξία των φίλων της ομάδας ότι όλα θα είναι έτοιμα για την επιστροφή στο ιστορικό γήπεδο.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η LaLiga δεν έχει ακόμη καταχωρίσει επίσημα τον αγώνα με τη Tζιρόνα στο «Camp Nou», με τον Δήμαρχο της Βαρκελώνης, Χαόυμε Κολμπόνι να τονίζει: «Ελπίζουμε ότι θα γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές και ότι, από άποψη ασφάλειας, θα μπορέσει να δοθεί το πράσινο φως για τη μερική επαναλειτουργία του Camp Nou. Νομίζω ότι τα μικρά προβλήματα που υπήρχαν μπορούν να επιλυθούν».