Σύμφωνα με τη «Mirror», η Άρσεναλ θα προχωρήσει σε μία άκρως συγκινιτική κίνηση, καθώς στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, θα τιμήσει τον 21χρονο Μπίλι Βίγκαρ που έφυγε από τη ζωή λίγες ημέρες πριν.

Συγκεκριμένα, οι ποδοσφαιριστές των Κανονιέρηδων θα φορέσουν μαύρα περιβραχιόνια και θα προηγηθεί ενός λεπτού σιγή ως φόρος τιμής στη μνήμη του πριν την έναρξη του αγώνα.

Ο 21χρονος παίκτης της Τσίτσεστερ Σίτι, τραυματίστηκε θανάσιμα σε αναμέτρηση της ομάδας το περασμένο Σάββατο (20/9) και παρά τη γενναία μάχη που έδωσε, κατέληξε στις 25 Σεπτεμβρίου βυθίζοντας άπαντες σε πένθος.

Ο Βιγκάρ, στην προσπάθειά του να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, προσγειώθηκε άσχημα με το κεφάλι στον τσιμεντένιο τοίχο του γηπέδου και χρειάστηκε να γίνει η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο.