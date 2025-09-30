Άρσεναλ: Θα τιμήσει τη μνήμη του αδικοχαμένου Μπίλι Βίγκαρ στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
Σύμφωνα με τη «Mirror», η Άρσεναλ θα προχωρήσει σε μία άκρως συγκινιτική κίνηση, καθώς στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, θα τιμήσει τον 21χρονο Μπίλι Βίγκαρ που έφυγε από τη ζωή λίγες ημέρες πριν.
Συγκεκριμένα, οι ποδοσφαιριστές των Κανονιέρηδων θα φορέσουν μαύρα περιβραχιόνια και θα προηγηθεί ενός λεπτού σιγή ως φόρος τιμής στη μνήμη του πριν την έναρξη του αγώνα.
Ο 21χρονος παίκτης της Τσίτσεστερ Σίτι, τραυματίστηκε θανάσιμα σε αναμέτρηση της ομάδας το περασμένο Σάββατο (20/9) και παρά τη γενναία μάχη που έδωσε, κατέληξε στις 25 Σεπτεμβρίου βυθίζοντας άπαντες σε πένθος.
Ο Βιγκάρ, στην προσπάθειά του να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, προσγειώθηκε άσχημα με το κεφάλι στον τσιμεντένιο τοίχο του γηπέδου και χρειάστηκε να γίνει η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο.
Arsenal plan Billy Vigar tribute for Olympiacos game after ex-player’s tragic deathhttps://t.co/lneCh4fFpE pic.twitter.com/AR9zPGWCmd— Mirror Football (@MirrorFootball) September 30, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.