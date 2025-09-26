Θλίψη, πόνο, αλλά και οργή έχει προκαλέσει ο θάνατος του 21χρονου πρώην παίκτη της Άρσεναλ, Μπίλι Βιγκάρ, ο οποίος κατέληξε μετά από σύγκρουση με τσιμεντένιο τοίχο στην προσπάθειά να σώσει μία... κατοχή.

Μεγάλη θλίψη, αναμεμειγμένη με οργή, έχει προκαλέσει ο θάνατος του πρώην ποδοσφαιριστή της Άρσεναλ, Μπίλι Βιγκάρ. Ο 21χρονος παίκτης της Τσίτσεστερ Σίτι, τραυματίστηκε θανάσιμα σε αναμέτρηση της ομάδας του μερικές ημέρες πριν και παρά την μεγάλη μάχη που έδωσε, κατέληξε στις 25 Σεπτεμβρίου βυθίζοντας άπαντες σε πένθος.

Ο Βιγκάρ, στην προσπάθειά του να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, προσγειώθηκε άσχημα με το κεφάλι στον τσιμεντένιο τοίχο του γηπέδου και χρειάστηκε η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο. Ο παίκτης τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, με τους γιατρούς να τον βάζουν σε τεχνητό κώμα, ωστόσο η κατάληξη ήταν δυστυχώς τραγική. Το συμβάν έχει συγκλονίσει τον ποδοσφαιρικό κόσμο στην Αγγλία ιδιαίτερα όσον αφορά την ασφάλεια των παικτών στις χαμηλές κατηγορίες, όπως αυτή της National League -που είναι ερασιτεχνική.

Η Ομοσπονδία της χώρας -FA- τοποθετήθηκε επίσημα για το τραγικό περιστατικό αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι θα προβεί σε «άμεση αναθεώρηση της ασφάλειας των περιμετρικών τοίχων στα ποδοσφαιρικά γήπεδα της National League», προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον παρόμοια συμβάντα.

Παρ' όλα αυτά, το «καμπανάκι» είχε ήδη ηχήσει το 2022, όταν ο 23χρονος Άλεξ Φλέτσερ είχε τραυματιστεί με αντίστοιχο τρόπο -σε ματς της National South League. Ο Φλέτσερ γλίτωσε τον θάνατο, επανήλθε στη δράση μετά από έναν χρόνο, αλλά το 2024 χρειάστηκε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση εξαιτίας του σοβαρού τραυματισμού που είχε υποστεί. Δυστυχώς, τα μέτρα δεν άλλαξαν παρά τις τότε συστάσεις, η κατάσταση παρέμεινε ίδια, με αποτέλεσμα τον πρόωρο χαμό του 21χρονου Βιγκάρ...

Η ανακοίνωση της FA

«Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από τον θάνατο του Μπίλι Βιγκάρ. Στέλνουμε τις σκέψεις και τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια, στους φίλους, στους αγαπημένους τους και σε όλους στην Τσίτσεστερ Σίτι. Θα αποτίσουμε φόρο τιμής στα παιχνίδια της National League και του Κυπέλλου Αγγλίας αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ενώ η υγεία και η ασφάλεια των συμμετεχόντων και των θεατών στην National League είναι ευθύνη των συλλόγων και των τοπικών αρχών, θα προχωρήσουμε σε άμεση επανεξέταση σε συνεργασία με τις λίγκες, τους συλλόγους και στους σχετικούς φορείς του αθλήματος, η οποία θα επικεντρωθεί στην ασφάλεια των περιμετρικών τοίχων και των ορίων γύρω από τα γήπεδα.

Σε αυτό περιλαμβάνεται η αναζήτηση τρόπων με τους οποίους μπορούμε να βοηθήσουμε τις ομάδες της National League να εφαρμόσουν πρόσθετα μέτρα στα γήπεδά τους», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της FA.