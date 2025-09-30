Κομπανί: Πιάστηκε... διαβασμένος για την ιστορία της Πάφου και αναγνώρισε τη φιγούρα στο έμβλημά της
Ο Βένσαν Κομπανί ως προπονητής της Μπάγερν Μονάχου, θα αντιμετωπίσει την Πάφο για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στην προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου ο Βέλγος προπονητής μίλησε για την αγωνιστική κατάσταση της Πάφου, όμως αυτό που εντυπωσίασε τους δημοσιογράφους ήταν η γνώση του για το ποιος είναι ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης.
Ο Κομπανί έδειξε τον σεβασμό του στον ήρωα που βρίσκεται στην φανέλα της κυπριακής ομάδας αναφέροντας: «Νομίζω ότι είναι Κύπριος ήρωας, σωστά; Πέρασα το τεστ. Μπορώ να πάρω τη βίζα».
Για την αγωνιστική κατάσταση της Πάφου ο ίδιος είπε :
«Είναι σημαντικός αγώνας Champions League. Έχουμε σεβασμό για τη Πάφο. Έχουν δώσει επτά αγώνες και δεν έχουν χάσει κανένα, άρα ξέρουμε τι περιμένουμε και πραγματικά έχουμε πολύ σεβασμό για αυτή την ομάδα. Ο στόχος μας ξεκάθαρα είναι να κερδίσουμε και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Πρέπει από την αρχή να δούμε όλους τους αγώνες, κάναμε έλεγχο. Είναι σημαντικό να έχουμε συγκέντρωση. Η Πάφος θα παλέψει και αυτό το έχουμε υπόψη. Σίγουρα είναι ενδιαφέρον να αντιμετωπίζεις νέες ομάδες πρώτη φορά».
- Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης ήταν αγωνιστής του 1953, που εκτελέστηκε στα 18 του από τους Βρετανούς επειδή αντιστάθηκε. Στα 15 του χρόνια κατέβασε και τεμάχισε τη βρετανική σημαία από το κολέγιο της Πάφου. Οι Βρετανοί εξαγριωμένοι μαζί του από τότε, βρήκαν ευκαιρία τρια χρόνια μετά και έπειτα από πολλές συλλήψεις, να τον εκτελέσουν.
Τα τελευταία λόγια του ήταν: «Γνωρίζω ότι θα με κρεμάσετε. Ό,τι έκαμα, το έκαμα ως Έλλην Κύπριος, όστις ζητεί την Ελευθερίαν του. Τίποτα άλλο.»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.