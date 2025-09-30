Ο Βένσαν Κομπανί στην συντέντευξη τύπου για τη League Phase του Champions league απέναντι στη Πάφο, εντυπωσίασε τους δημοσιογράφους με την απάντηση του όταν ρωτήθηκε για τον Παλληκαρίδη στο έμβλημα.

Ο Βένσαν Κομπανί ως προπονητής της Μπάγερν Μονάχου, θα αντιμετωπίσει την Πάφο για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στην προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου ο Βέλγος προπονητής μίλησε για την αγωνιστική κατάσταση της Πάφου, όμως αυτό που εντυπωσίασε τους δημοσιογράφους ήταν η γνώση του για το ποιος είναι ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης.

Ο Κομπανί έδειξε τον σεβασμό του στον ήρωα που βρίσκεται στην φανέλα της κυπριακής ομάδας αναφέροντας: «Νομίζω ότι είναι Κύπριος ήρωας, σωστά; Πέρασα το τεστ. Μπορώ να πάρω τη βίζα».

Για την αγωνιστική κατάσταση της Πάφου ο ίδιος είπε :

«Είναι σημαντικός αγώνας Champions League. Έχουμε σεβασμό για τη Πάφο. Έχουν δώσει επτά αγώνες και δεν έχουν χάσει κανένα, άρα ξέρουμε τι περιμένουμε και πραγματικά έχουμε πολύ σεβασμό για αυτή την ομάδα. Ο στόχος μας ξεκάθαρα είναι να κερδίσουμε και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Πρέπει από την αρχή να δούμε όλους τους αγώνες, κάναμε έλεγχο. Είναι σημαντικό να έχουμε συγκέντρωση. Η Πάφος θα παλέψει και αυτό το έχουμε υπόψη. Σίγουρα είναι ενδιαφέρον να αντιμετωπίζεις νέες ομάδες πρώτη φορά».

Τα τελευταία λόγια του ήταν: «Γνωρίζω ότι θα με κρεμάσετε. Ό,τι έκαμα, το έκαμα ως Έλλην Κύπριος, όστις ζητεί την Ελευθερίαν του. Τίποτα άλλο.»