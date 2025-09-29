Ολυμπιακός: Πιθανότητες για τον Σιπιόνι να προλάβει την Άρσεναλ
Ο Λορέντζο Σιπιόνι έχει αποδείξει πως αποτελεί έναν ποιοτικότατο χαφ και ικανό να προσφέρει λύσεις κυρίως στη θέση Νο6. Ο Αργεντίνος είχε υποστεί διάστρεμμα στο ντέρμπι του του Ολυμπιακού στο 1-1 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.
Σε αυτή τη φάση ο Σιπιόνι έχει πιθανότητες να μπει στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ για το Άρσεναλ - Ολυμπιακός. Τα δείγματα δείχνουν και είναι άκρως θετικά για εκείνον καθώς έχει ξεκινήσει εκ νέου προπονήσεις.
Προφανώς η όποια επιβεβαιώση θα προκύψει από την ανακοίνωση της αποστολής των Πειραιωτών για τον αγώνα του Λονδίνου που θα διεξαχθεί στο περιθώριο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Εφόσον βέβαια ο Σιπιόνι προλάβει αυτήν την αναμέτρηση θα δώσει μία έξτρα λύση για τον Μεντιλίμπαρ ως προς τον άξονα του Ολυμπιακού. Κατά τα άλλα υπενθυμίζουμε πως ο Γιάρεμτσουκ δεν αναμένεται να είναι διαθέσιμος για το ματς με την Άρσεναλ αλλά είναι πλέον ιδιαίτερα κοντά στην αγωνιστική του επάνοδο.
