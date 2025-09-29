Ο νεαρός Αργεντίνος χαφ του Ολυμπιακού μετά το διάστρεμμα που είχε υποστεί στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό έχει ελπίδες να προλάβει τον αγώνα του Λονδίνου.

Ο Λορέντζο Σιπιόνι έχει αποδείξει πως αποτελεί έναν ποιοτικότατο χαφ και ικανό να προσφέρει λύσεις κυρίως στη θέση Νο6. Ο Αργεντίνος είχε υποστεί διάστρεμμα στο ντέρμπι του του Ολυμπιακού στο 1-1 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Σε αυτή τη φάση ο Σιπιόνι έχει πιθανότητες να μπει στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ για το Άρσεναλ - Ολυμπιακός. Τα δείγματα δείχνουν και είναι άκρως θετικά για εκείνον καθώς έχει ξεκινήσει εκ νέου προπονήσεις.