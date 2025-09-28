Ο κόουτς Μεντιλίμπαρ δεν έχει πάρει ακόμα τις τελικές του αποφάσεις για το Άρσεναλ - Ολυμπιακός και την 11άδα της ομάδας του, αλλά υπάρχει ήδη μία σκέψη για σχηματισμό με πιο ενισχυσμένο κέντρο.

Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το εμπόδιο της ομάδας του Λεβαδειακού με σκορ 3-2 το Σάββατο στο γήπεδο Καραϊσκάκη για τη Stoiximan Super League 1 και τώρα κάνει αποκλειστικά focus στην Άρσεναλ, την οποία θα αντιμετωπίσει την προσεχή Τετάρτη στο Λονδίνο (όπου εκεί θα έχει και δυναμικότατη στήριξη από τους φιλάθλους του). Η αποστολή των Πειραιωτών θα αναχωρήσει την Τρίτη για το Λονδίνο και θα επιστρέψει στη... βάση της την Πέμπτη, πλην όμως το βασικό ενδιαφέρον έχει να κάνει με την προσέγγιση του κόουτς Μεντιλίμπαρ ως προς τον αγώνα.

Προφανώς τελικές αποφάσεις δεν υπάρχουν από την πλευρά του Βάσκου κόουτς. Ωστόσο υπάρχει η σκέψη για να ξεκινήσουν τον αγώνα οι Ερυθρόλευκοι με τρεις χαφ. Ήτοι να χριστούν βασικοί σε επίπεδο τριάδας οι Γκαρθία, Έσε και Μουζακίτης προκειμένου το κέντρο των Πειραιωτών (σε επίπεδο αρχικής διάταξης) να είναι πιο συμπαγές απέναντι σε έναν πολύ ποιοτικό και δύσκολο αντίπαλο που θα παίζει στην έδρα του. Ως προς το επίπεδο των τραυματιών ως γνωστόν έχουν γυρίσει αλλά και ήδη παίξει οι Ζέλσον και Ροντινέι και μένει να κριθεί εάν θα προλάβει ή όχι το παιχνίδι αυτό ο Σιπιόνι. Ο δε Γιάρεμτσουκ δεν αναμένεται να μπει στα αγωνιστικά πλάνα του Ολυμπιακού για τον αγώνα στο Λονδίνο για τη League Phase του Champions League.