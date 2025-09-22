Λουίς Ενρίκε: Κορυφαίος προπονητής στον κόσμο ο Ισπανός!
Στο Παρίσι κατάφερε κάτι μοναδικό! Να φέρει στη γαλλική πρωτεύουσα το ιερό δισκοπότηρο του ευρωπαϊκού ποδόσφαιρου. Ένα απωθημένο που για πολλά χρόνια έχε καταντήσει εμμονή για την Παρί. Με εκείνον όμως στο τιμόνι το κατάφερε και... ξόρκισε τους δαίμονες.
Ο Λουίς Ενρίκε πέρσι τα σάρωσε όλα στη Γαλλία και στον τελικό της «Allianz Arena» οδήγησε τους Παριζιάνους στο πρώτο Champions League της ιστορίας τους, διαλύοντας την Ίντερ με 5-0.
Λίγους μήνες αργότερα και στην εκδήλωση του Παρισιού, ο Λουίς Ενρίκε τιμήθηκε με το βραβείο του κορυφαίου προπονητή τον πλανήτη για μια εξαιρετική σεζόν, αφήνοντας πίσω τους υποψήφιους Άρνε Σλοτ, Χάνσι Φλικ, Αντόνιο Κόντε και Έντσο Μαρέσκα.
Luis Enrique from @PSG_inside is the Men's Johan Cruyff Trophy winner!— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
He got a message for us 💬#ballondor pic.twitter.com/I9lzAXSQz1
