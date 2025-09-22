Κορυφαίος προπονητής στον κόσμο αναδείχθηκε στη εκδήλωση της Χρυσής Μπάλας ο Λουίς Ενρίκε μετά το τρεμπλ που κατέκτησε από τον πάγκο της Παρί Σεν Ζερμέν.

Στο Παρίσι κατάφερε κάτι μοναδικό! Να φέρει στη γαλλική πρωτεύουσα το ιερό δισκοπότηρο του ευρωπαϊκού ποδόσφαιρου. Ένα απωθημένο που για πολλά χρόνια έχε καταντήσει εμμονή για την Παρί. Με εκείνον όμως στο τιμόνι το κατάφερε και... ξόρκισε τους δαίμονες.

Ο Λουίς Ενρίκε πέρσι τα σάρωσε όλα στη Γαλλία και στον τελικό της «Allianz Arena» οδήγησε τους Παριζιάνους στο πρώτο Champions League της ιστορίας τους, διαλύοντας την Ίντερ με 5-0.

Λίγους μήνες αργότερα και στην εκδήλωση του Παρισιού, ο Λουίς Ενρίκε τιμήθηκε με το βραβείο του κορυφαίου προπονητή τον πλανήτη για μια εξαιρετική σεζόν, αφήνοντας πίσω τους υποψήφιους Άρνε Σλοτ, Χάνσι Φλικ, Αντόνιο Κόντε και Έντσο Μαρέσκα.