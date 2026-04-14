Λίβερπουλ - Παρί: Ο Ντεμπελέ πάγωσε με γκολάρα το «Άνφιλντ»! (vid)
Κόντρα στη ροή του αγώνα ο Ντεμπελέ έφερε τη μπάλα στο αριστερό και με τρομερό πλασέ έξω από την περιοχή έγραψε το 1-0 για την Παρί κόντρα στη Λίβερπουλ.
Προβάδισμα για την Παρί στο «Άνφιλντ» που μοιάζει σαν τελειωτικό χτύπημα στα όνειρα πρόκρισης για τη Λίβερπουλ. Στο 72΄συγκεκριμένα και κόντρα στη ροή του αγώνα, ο Ντεμπελέ έκανε την προσποίηση έξω από την περιοχή, έφερε τη μπάλα στο αριστερό και με τρομερό πλασέ έξω από την περιοχή σημάδεψε τη γωνία του Μαμαρντασβίλι για το 1-0 των Γάλλων μέσα στο «Άνφιλντ».
