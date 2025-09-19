Προπονητής Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη: «Είμαι χαρούμενος που μπορώ να υπολογίζω σε εκείνον»

Ο προπονητής της Σπόρτινγκ, Ρουί Μπόρζες, σε δηλώσεις του μετά τη χθεσινοβραδινή νίκη της ομάδας του κόντρα στη Καϊράτ Αλμάτι, εκθείασε τον Φώτη Ιωαννίδη για το ντεμπούτο του στη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Η Σπόρτινγκ το βράδυ της Πέμπτης (18/09) επικράτησε εύκολα της Καϊράτ Αλμάτι με το επιβλητικό 4-1 για τη πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League και πήρε τους τρεις πολυτίμους βαθμούς που θα την βοηθήσουν να πλασαριστεί όσο τον δυνατόν καλύτερα στην 24άδα.

Οι δύο Έλληνες που βρίσκονται στον σύλλογο, ο Βαγιαννίδης και ο Ιωαννίδης δεν ξεκίνησαν βασικοί και παρέμειναν στον πάγκο, με τον δεύτερο να μπαίνει ως αλλαγή στο 61 λεπτό κάνοντας το ντεμπούτο του στη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ο τεχνικός των «λιονταριών» Ρούι Μπόρζες, μετά την λήξη της αναμέτρησης έκανε ειδική αναφορά στον Έλληνα επιθετικό δηλώνοντας πως: «Δεν είναι μόνο ο Σουάρες. Όλοι φέρνουν μια δυναμική. Είναι παίκτες που αξίζουν αναγνώριση για όσα προσφέρουν στην ομάδα. Όχι μόνο ο Λουίς, το ίδιο θα ισχύει και για τον Φώτη (Ιωαννίδη). Προσθέτει πολλά στην ομάδα και θα φέρει διαφορετικά στοιχεία σε σχέση με τον Λουίς. Είμαι χαρούμενος που μπορώ να υπολογίζω και στους δύο, γιατί με τις δικές τους αρετές κάνουν τους συμπαίκτες τους να ξεχωρίζουν».

Από τη πλευρά του ο Ιωαννίδης δήλωσε ικανοποιημένος με τα λεπτά που αγωνίστηκε και ευχαρίστησε τον προπονητή του που τον εμπιστεύτηκε.

«Ήταν ένα εντός έδρας παιχνίδι, μπροστά στους οπαδούς μας, και οι τρεις βαθμοί είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Χρειάζομαι λίγο περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστώ καλύτερα, αλλά όλοι με υποδέχτηκαν καλά και νιώθω όλο και πιο άνετα παίζοντας με την ομάδα. Ήταν πολύ σημαντικό που πήρα ακόμη περισσότερα λεπτά συμμετοχής και που έλαβα αυτή την εμπιστοσύνη.», τόνισε ο Έλληνας διεθνής.

Όταν του ζητήθηκε να αποκαλύψει τι είπε ο Ρούι Μπόρζες στην ομάδα στην ανάπαυλα του ημιχρόνου για να τους ενθαρρύνει να είναι πιο επιθετικοί στο δεύτερο, διευκρίνισε ότι: «Μας εξήγησε τι κάναμε λάθος, και ότι αν ήμασταν λίγο πιο επιθετικοί επιθετικά θα μπορούσαμε να σκοράρουμε περισσότερα γκολ, και αυτό συνέβη».